Місячний календар стрижок на вересень: коли підрізати волосся, щоб воно було здоровим
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Від того, в який день ви відвідаєте перукаря залежить краса вашого волосся.
Місячні фази чинять сильний вплив на людину: її здоров’я і самопочуття. Від того, в якій фазі знаходиться Місяць під час стрижки, залежить ріст волосся, його здоров’я і густота. Тому перед тим, як відправитися до перукаря, рекомендуємо звіритися з місячним календарем.
Місячні фази на вересень 2021
Щербатий Місяць — з 1 по 6 вересня і з 22 по 30 вересня 2021 року
Молодик — 7 вересня
Висхідний Місяць — з 8 по 20 вересня 2021 року
Повня — 21 вересня 2021 року
Місячний календар стрижок на вересень: сприятливі і несприятливі дні
- Сприятливі дні для стрижки у вересні 2021 року: 2, 4, 7, 8, 12, 17, 19, 20, 29 вересня 2021 року.
- Сприятливі дні для фарбування волосся в вересні 2021 року: 4, 6, 7, 8, 18, 25, 29, 30 вересня 2021 року.
- Сприятливі дні для манікюру у вересні 2021 року: 2, 4, 6, 9, 19, 26, 27, 28 вересня 2021 року.
Раніше "Телеграф" публікував покрокові інструкції для створення красивих зачісок на 1 вересня.
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