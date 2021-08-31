Календар магнітних бур на вересень 2021: коли чекати і як пережити

Прогноз магнітних бурь на вересень 2021 року.

Перший місяць осені несе в собі небезпеку з першого дня, особливо для метеозалежних людей. Тому варто бути максимально уважними до свого здоров’я. За прогнозом Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН в вересні нас очікують дві магнітні бурі, одна з яких може стати серйозним випробуванням для метелозалежних.

Що б Ви заздалегідь могли підготуватися, "Телеграф" склав прогноз геомагнітних бурь на вересень 2021 року.

Перший спалах чекає українців вже з ранку 1 вересня, проте до вечора вона послабиться, проте ненадовго. На 2 вересня припадає найпотужніший сплеск, який триватиме до 3-го вересня. У ці дні сердечникам варто бути дуже обережними.

Незначні коливання чекають 11, 12 і 21 вересня, проте вони серйозної небезпеки не несуть.

Календар магнітних бур на вересень 2021

Календар магнітних бур на вересень 2021

У дні магнітних бур можуть виникати такі симптоми: головний біль, неуважність, безсоння, стрибання тиску, втрата апетиту, втома і занепад сил.

Щоб уникнути неприємних наслідків і полегшити свій стан потрібно:

Бажано відмовитися від кави, сигарет, алкоголю, жирної і смаженої їжі.

Частіше пийте трав’яний чай.

Спати в ці дні важливо не менше 8 годин на добу.

Небажано в цей день займатися спортом.

Уникайте стресів і перенапруги.

Відмовтеся від подорожей на автомобілі.

Раніше, "Телеграф" писав, скільки відпочиватимуть українці у вересні 2021 року.