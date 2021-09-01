Яке свято 1 вересня: народні прикмети і заборони
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Перший день осені в народі називають Фёклой-свекольніцей.
Православна церква 1 вересня шанує пам’ять Андрія Стратилата Таврійського, який був воєначальником в римському війську. У народі дату називали — Стратилат Тепляк, або Фекла-бурячиха, оскільки до першого дня осені якраз достигала морква і буряк.
Святий Андрій Стратилат славився справедливістю, хоробрістю і непереможністю. Він увірував в Христа і звернув в свою віру і інших воїнів, за що вони були віддані на муки. Однак, пізніше імператор їх відпустив, наказавши таємно вбити. Після мучеників усікли мечами.
Раніше 1 вересня відзначали Новий рік. Наші предки в цей день оглядали поглядом прожитий рік, думали над помилками, і просили вибачення у тих, кого образили. Господині сьогодні прибирали будинку, мили вікна, готували частування з овочів нового врожаю.
Що не можна робити 1 вересня:
- Не треба 1 вересня ні з ким ділитися своїми планами на майбутнє.
- Перед далекими поїздками 1 вересня не варто ремонтувати взуття або одяг, особливо пришивати ґудзики.
- Чи не рекомендовано 1 вересня брати в руки занадто гострі предмети.
- Відкладіть на потім розвʼязання фінансових проблем.
За народними прикметами цього дня передбачали погоду на найближчі три місяці.
Народні прикмети:
- Південний вітер — до хорошого урожаю вівса.
- До Стратілатова дня овес встигає.
- Якщо місяць рогами вгору, то найближчими днями буде хороша погода. Якщо рогами вниз, чекай негоди.
- Яка погода 1 вересня, така і осінь буде.
- Туман з ранку — зима сніжною буде.
- Якщо з ліщини листя почали опадати, то саме час буряк викопувати.
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