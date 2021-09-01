Яке свято 1 вересня: народні прикмети і заборони

Перший день осені в народі називають Фёклой-свекольніцей.

Православна церква 1 вересня шанує пам’ять Андрія Стратилата Таврійського, який був воєначальником в римському війську. У народі дату називали — Стратилат Тепляк, або Фекла-бурячиха, оскільки до першого дня осені якраз достигала морква і буряк.

Святий Андрій Стратилат славився справедливістю, хоробрістю і непереможністю. Він увірував в Христа і звернув в свою віру і інших воїнів, за що вони були віддані на муки. Однак, пізніше імператор їх відпустив, наказавши таємно вбити. Після мучеників усікли мечами.

Святий Андрій Стратилат

Раніше 1 вересня відзначали Новий рік. Наші предки в цей день оглядали поглядом прожитий рік, думали над помилками, і просили вибачення у тих, кого образили. Господині сьогодні прибирали будинку, мили вікна, готували частування з овочів нового врожаю.

Що не можна робити 1 вересня:

Не треба 1 вересня ні з ким ділитися своїми планами на майбутнє.

Перед далекими поїздками 1 вересня не варто ремонтувати взуття або одяг, особливо пришивати ґудзики.

Чи не рекомендовано 1 вересня брати в руки занадто гострі предмети.

Відкладіть на потім розвʼязання фінансових проблем.

За народними прикметами цього дня передбачали погоду на найближчі три місяці.

Народні прикмети: