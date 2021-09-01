Какой праздник 1 сентября: народные приметы и запреты
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Первый день осени в народе называют Фёклой-свекольницей.
Православная церковь 1 сентября почитает память Андрея Стратилата Таврийского, который был военачальником в римском войске. В народе дату называли – Стратилат Тепляк, или Фёкла-свекольница, так как к первому дню осени как раз поспевала морковь и свекла.
Святой Андрей Стратилат славился справедливостью, храбростью и непобедимостью. Он уверовал в Христа и обратил в свою веру и других воинов, за что они были преданы мучениям. Однако, позже император их отпустил, приказав их тайно убить. После мучеников усекли мечами.
Ранее, 1 сентября отмечали Новый год. Наши предки в этот день окидывали взором прожитый год, думали над ошибками, и просили прощения у тех, кого обидели. Хозяйки сегодня убирали дома, мыли окна, готовили угощенья из овощей нового урожая.
Что нельзя делать 1 сентября:
- Не следует 1 сентября ни с кем делиться своими планами на будущее.
- Перед дальними поездками 1 сентября не стоит ремонтировать обувь или одежду, особенно пришивать пуговицы.
- Не рекомендуется 1 сентября брать в руки слишком острые предметы.
- Отложите на потом решение финансовых проблем.
По народным приметам этого дня предсказывали погоду на ближайшие три месяца.
Народные приметы:
- Южный ветер – к хорошему урожаю овса.
- К Стратилатову дню овес поспевает.
- Если на Феклу дует полуденный ветер, то пошли овсы наспех, подул ветер с теплых морей – на овес-долгорост.
- Если месяц рогами вверх, то в ближайшие дни будет хорошая погода. Если рогами вниз, жди ненастья.
- Какая погода 1 сентября, такая и осень будет.
- Туман с утра – зима снежной будет.
- Если с орешника листья начали опадать, то самое время свеклу выкапывать.
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