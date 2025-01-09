Родила троих детей и продолжает петь: как сейчас выглядит жена покойного Яна Табачника Татьяна Недельская

В 90-х Татьяна Недельская была известной певицей и стала женой аккордеониста Яна Табачника

Татьяна Недельская — известная украинская певица, народная артистка Украины и вдова покойного аккордеониста Яна Табачника, который умер в сентябре 2023 года. Певица с начала войны поддержала Украину и украинцев, а также перешла на украинский язык в своих соцсетях.

"Телеграф" расскажет, что известно о Татьяне Недельской, и как она выглядит сейчас в свои 54 года.

Татьяна Недельская — что о ней известно

Татьяна Недельская — известная украинская певица родом из Запорожья. Она начинала свою творческую карьеру в ансамбле аккордеониста Яна Табачника, а в 2000-м году стала его женой. Разница в возрасте между супругами составила почти 30 лет, но это не стало преградой для рождения в семье троих сыновей. Так, у пары есть сыновья — Петр (1996 г.р.), Павел (2000 г.р.), Михаил (2002 г.р.).

С начала полномасштабной войны Татьяна Недельская поддержала Украину и украинцев, однако неизвестно, осталась ли она в стране или выехала за границу с детьми. В своих постах в соцсетях в первые годы большой войны Татьяна публиковала посты на поддержку украинцев, однако теперь она реже появляется, например, в Instagram. А вот в Facebook Недельская более активна и даже сделал пост после трагической атаки россиянами по Запорожью 8 января.

Известно, что в 2021 году Татьяна Недельская выпустила релиз песни "Не запрещай" на русском языке. И эта песня — последняя в ее ютуб-канале. Поет ли теперь артистка на украинском языке — неизвестно.

В 2023 году Татьяна Недельская похоронила в Тель-Авиве своего мужа Яна Табачника, который умер после продолжительной болезни. Аккордеонист сам пожелал, чтобы его похоронили именно в Израиле и с сохранением еврейских традиций.

В своем Facebook жена Табачника опубликовала пост о смерти мужа и поблагодарила всех друзей и поклонников за соболезнования. При этом стоит отметить, что в 2018 году ходили слухи о разводе Недельской и Табачника, но артисты не комментировали эти слухи.

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