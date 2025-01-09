Народила трьох дітей і продовжує співати: як зараз виглядає дружина покійного Яна Табачника Тетяна Недєльська

У 90-х Тетяна Недєльська була популярною співачкою і стала дружиною акордеоніста Яна Табачника

Тетяна Недєльська – відома українська співачка, народна артистка України та вдова покійного акордеоніста Яна Табачника, який помер у вересні 2023 року. Співачка з початку війни підтримала Україну та українців, а також перейшла на українську мову у своїх соцмережах.

"Телеграф" розповість, що відомо про Тетяну Недєльську, і як вона виглядає зараз у свої 54 роки.

Тетяна Недєльська — що про неї відомо

Тетяна Недєльська – відома українська співачка родом із Запоріжжя. Вона розпочинала свою творчу кар’єру в ансамблі акордеоніста Яна Табачника, а 2000-го року стала його дружиною. Різниця у віці між подружжям становила майже 30 років, але це не стало перепоною для народження у сім’ї трьох синів. Так, у пари є сини — Петро (1996 р. н.), Павло (2000 р. н.), Михайло (2002 р. н.).

З початку повномасштабної війни Тетяна Недєльська підтримала Україну та українців, проте невідомо, чи залишилася вона у країні чи виїхала за кордон із дітьми. У своїх постах у соцмережах у перші роки великої війни Тетяна публікувала пости на підтримку українців, проте тепер вона рідше з’являється, наприклад, у Instagram. А ось у Facebook Недєльська активніша і навіть робила допис після трагічної атаки росіянами по Запоріжжю 8 січня.

Відомо, що у 2021 році Тетяна Недєльська випустила реліз пісні "Не запрещай" російською мовою. І ця пісня — остання у її ютуб-каналі. Чи співає тепер артистка українською — невідомо.

У 2023 році Тетяна Недєльська поховала в Тель-Авіві свого чоловіка Яна Табачника, який помер після тривалої хвороби. Акордеоніст сам побажав, щоб його поховали саме в Ізраїлі та зі збереженням єврейських традицій.

У своєму Facebook дружина Табачника опублікувала пост про смерть чоловіка та подякувала всім друзям та шанувальникам за співчуття. При цьому варто зазначити, що у 2018 році ходили чутки про розлучення Недєльської і Табачника, але артисти не коментували ці чутки.

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