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Яке свято 2 вересня: народні прикмети і заборони

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Свято 2 вересня Новина оновлена 01 вересня 2021, 19:24
Свято 2 вересня

У цей день люди моляться про гарну погоду до кінця збиральних робіт в полі.

У четвер, 2 вересня, православна церква вшановує пам’ять пророка Самуїла, який вважається заступником чоловічого роду. У народному календарі свято називають Самойлов день.

Біблійний пророк Самуїл жив в 11 столітті до нашої ери. Його ім’я означає "почутий Богом". Святого вважали покровителем скривджених і знедолених, а також "опікуном" всіх чоловіків.

Пророк Самуїл
Пророк Самуїл

У цей день вшановують батьків і чоловіків. Наші предки вважали, що якщо 2 вересня добре нагодувати всіх чоловіків в родині, то в буде процвітання і багатство.

Також, у пророка Самуїла просять хорошу погоду.

Що не можна робити 2 вересня:

  • Категорично забороняється залишати дітей без нагляду дорослих.
  • Чи не рекомендовано 2 вересня вкорочувати нігті і волосся.
  • У цей день небажано знайомитися з новими людьми.
  • Не можна конфліктувати і з’ясовувати відносини.
  • Під забороною також полювання.
  • Чоловікам не можна сидіти вдома і байдикувати.

Народні прикмети 2 серпня

  • Якщо навколо місяця червоних коло, наближається біда;
  • Горобини багато — до дощової і похмурої осені;
  • Якщо посилюються холоду, то зима настане рано і буде дуже холодною і сніжною;
  • Ранкові заморозки віщують гарний урожай в наступному році;
  • Багато маслюків в лісі — багато буде ягід на майбутній рік;
  • Кроти нори риють — до потепління.
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