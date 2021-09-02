Яке свято 2 вересня: народні прикмети і заборони
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У цей день люди моляться про гарну погоду до кінця збиральних робіт в полі.
У четвер, 2 вересня, православна церква вшановує пам’ять пророка Самуїла, який вважається заступником чоловічого роду. У народному календарі свято називають Самойлов день.
Біблійний пророк Самуїл жив в 11 столітті до нашої ери. Його ім’я означає "почутий Богом". Святого вважали покровителем скривджених і знедолених, а також "опікуном" всіх чоловіків.
У цей день вшановують батьків і чоловіків. Наші предки вважали, що якщо 2 вересня добре нагодувати всіх чоловіків в родині, то в буде процвітання і багатство.
Також, у пророка Самуїла просять хорошу погоду.
Що не можна робити 2 вересня:
- Категорично забороняється залишати дітей без нагляду дорослих.
- Чи не рекомендовано 2 вересня вкорочувати нігті і волосся.
- У цей день небажано знайомитися з новими людьми.
- Не можна конфліктувати і з’ясовувати відносини.
- Під забороною також полювання.
- Чоловікам не можна сидіти вдома і байдикувати.
Народні прикмети 2 серпня
- Якщо навколо місяця червоних коло, наближається біда;
- Горобини багато — до дощової і похмурої осені;
- Якщо посилюються холоду, то зима настане рано і буде дуже холодною і сніжною;
- Ранкові заморозки віщують гарний урожай в наступному році;
- Багато маслюків в лісі — багато буде ягід на майбутній рік;
- Кроти нори риють — до потепління.
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