Яке свято 2 вересня: народні прикмети і заборони

У цей день люди моляться про гарну погоду до кінця збиральних робіт в полі.

У четвер, 2 вересня, православна церква вшановує пам’ять пророка Самуїла, який вважається заступником чоловічого роду. У народному календарі свято називають Самойлов день.

Біблійний пророк Самуїл жив в 11 столітті до нашої ери. Його ім’я означає "почутий Богом". Святого вважали покровителем скривджених і знедолених, а також "опікуном" всіх чоловіків.

Пророк Самуїл

У цей день вшановують батьків і чоловіків. Наші предки вважали, що якщо 2 вересня добре нагодувати всіх чоловіків в родині, то в буде процвітання і багатство.

Також, у пророка Самуїла просять хорошу погоду.

Що не можна робити 2 вересня:

Категорично забороняється залишати дітей без нагляду дорослих.

Чи не рекомендовано 2 вересня вкорочувати нігті і волосся.

У цей день небажано знайомитися з новими людьми.

Не можна конфліктувати і з’ясовувати відносини.

Під забороною також полювання.

Чоловікам не можна сидіти вдома і байдикувати.

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