На Тельців чекає прибуток, а на Овнів — маса справ: гороскоп на 3 вересня

Астрологічний прогноз на п’ятницю, 3 вересня 2021 року.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 3 вересня, щоб ви могли дізнатися, чого чекати від нового дня.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Овни сьогодні навряд чи зможуть відірвати голову від своїх справ. На вас навалиться все і відразу. Однак гарна новина в тому, що у вас вистачити енергії на все.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тельців в цей день чекає фінансова удача. У ваші руки йде великий прибуток. Крім того, можливий професійне зростання.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Для Близнюків 3 вересня — напружений день. Ви відчуєте занепад сил і ризикуєте навіть впасти в депресію. Тому не забудьте приділити час якісному відпочинку.

Рак (22 червня — 22 липня)

Свіжі ідеї допоможуть вам знайти нове джерело заробітку. Не лінуйтеся — і зможете домогтися гарних результатів у цей день.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Львів сьогодні чекає безліч ділових зустрічей. Для вас настав такий період, коли треба напружитися, для того щоб в майбутньому пожинати плоди.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

У п’ятницю вам не варто братися за ризиковані проекти. У цей день краще розслабитися і просто плисти за течією. Обставини самі приведуть вас до потрібного результату.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Сьогоднішні завдання вимагатимуть від вас серйозних зусиль. Тихенько "відсидітися" не вийде. Щоб не розгнівати начальство, вам доведеться попрацювати на хороший результат.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Для представників творчих професій сьогодні сприятливий день. Крім того, на жінок Скорпіонів чекає приємне знайомство. яке може перерости в романтичні відносини.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

3 вересня можливі сварки з близькими. Постарайтеся не зганяти на них свою незадоволеність. Ретельно стежте за своїми словами.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сприятливий день для активних дій в робочій сфері. Для вас п’ятницю стане відмінним часом для запуску нових проектів.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Сьогодні ваші відносини з родичами покращаться. Однак є ризик отримати неприємну звістку незабаром.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Сьогодні ваша ділова активність принесе довгоочікувані результати. Ви можете дозволити собі покупку дорогої речі, яку давно хотіли придбати.