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Михайлове Чудо і Різдво Пресвятої Богородиці: які церковні свята будуть у вересні

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Календар церковних свят на вересень 2021 Новина оновлена 07 вересня 2021, 11:58
Календар церковних свят на вересень 2021

"Телеграф" розповідає, які важливі церковні свята будуть у вересні 2021 року.

Перший місяць осені несе в собі чималу кількість релігійних свят, серед яких є кілька великих церковних подій, таких як Усікновення глави Іоанна Предтечі, Різдво Пресвятої Богородиці і Воздвиження Хреста Господнього.

Крім цього на 11 і 27 вересня припадають строгі одноденні пости.

"Телеграф" розповідає, які важливі церковні свята відзначатимуть в Україні в серпні 2021 року.

11 вересня — Усікновення глави Іоанна Предтечі

19 вересня — Михайлове Чудо

21 вересня — Різдво Пресвятої Богородиці

27 вересня — Воздвиження Хреста Господнього

30 вересня — Мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії

Календар церковних свят на вересень 2021
Календар церковних свят на вересень 2021

Раніше, "Телеграф" розповідав про те, як українці будуть відпочивати у вересні 2021 року.

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