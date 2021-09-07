Михайлове Чудо і Різдво Пресвятої Богородиці: які церковні свята будуть у вересні
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"Телеграф" розповідає, які важливі церковні свята будуть у вересні 2021 року.
Перший місяць осені несе в собі чималу кількість релігійних свят, серед яких є кілька великих церковних подій, таких як Усікновення глави Іоанна Предтечі, Різдво Пресвятої Богородиці і Воздвиження Хреста Господнього.
Крім цього на 11 і 27 вересня припадають строгі одноденні пости.
"Телеграф" розповідає, які важливі церковні свята відзначатимуть в Україні в серпні 2021 року.
11 вересня — Усікновення глави Іоанна Предтечі
19 вересня — Михайлове Чудо
21 вересня — Різдво Пресвятої Богородиці
27 вересня — Воздвиження Хреста Господнього
30 вересня — Мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії
Раніше, "Телеграф" розповідав про те, як українці будуть відпочивати у вересні 2021 року.
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