Названо знаки Зодіаку, які не можуть прожити і дня, щоб не командувати

Серед головних любителів покомандувати першість дістається Овна.

Деяких людей хлібом не годуй, дай покомандувати. Іноді ця особливість характеру є прямим наслідком того, під яким знаком Зодіаку народилася людина. Астрологи назвали три знаки Зодіаку, які люблять командувати більше за інших.

Овен

Овни здатні очолити будь-який рейтинг, де мова йде про командирів і любителів керувати. Овна неможливо переспорити. Вони визнають тільки свої плани та ідеї — і нічиї більше. При цьому Овен — енергійний лідер і справді здатний вести за собою людей.

Телець

Телець впевнений, що він і лише він знає, як зробити все правильно. Вони погано сприймають критику на свою адресу, зате люблять покритикувати інших. Проте Тельці здатні брати відповідальність на себе, і можуть бути хорошими керівниками.

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Лев

Лев хоче бути головним лише тому, що постійно жадає уваги. Йому подобається, коли всі погляди прикуті до нього. Це лестить їм, але водночас мотивує стати краще, що робить його хорошим лідером.

Раніше "Телеграф" називав три знаки Зодіаку, які розбагатіють вже у вересні.