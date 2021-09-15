Астрологи назвали три найбільш самозакоханих знакb Зодіаку

До найбільш самозакоханих знаків належать Терези, Діва і Телець.

Деякі люди, вважають себе краще за інших практично за всіма параметрами. Астрологи кажуть, що самозакоханість залежить від знака Зодіаку і називають трійку знаків найбільш схильних до цієї сумнівної якості.

Терези

Терези завжди чекають до себе особливого ставлення, навіть коли жодних заслуг у них для цього немає. Вони дуже люблять говорити про себе, а якщо бачать, що співрозмовника це не вражає, то цілком здатні прикрасити.

Діва

Діви впевнені, що вони найрозумніші серед всіх присутніх. Представники цього знака завжди думають тільки про себе. Вони шукають ідеального партнера, адже тільки такий, на їхню думку, може їм відповідати.

Телець

Тельці переконані, що цілком справедливо заслуговують мати більше за інших, адже вважають себе кращими. Тельці вважають себе майстерними маніпуляторами і завжди будуть всіляко схиляти вас зробити те, що хочеться їм.

Раніше "Телеграф" писав, які три знаки Зодіаку розбагатіють найближчим часом.