"Досить все заправляти": Андре Тан назвав головні модні помилки цієї осені

Розбавте свій образ яскравими кольорами, радить дизайнер.

Український модний дизайнер Андре Тан часто ділиться зі своїми дописувачами модними порадами. Так, нещодавно він розповідав, що буде в моді цієї зимою і восени, а тепер назвав головні антитренди цього сезону.

Про те, які речі просто вб’ю ваш стиль цієї осені дизайнер написав у своєму Інстаграм.

Не порушуйте правила багатошаровості

Нижній шар в одязі в таких луках повинен бути тонше другого і ніяк інакше. В іншому випадку образ вийде неохайним.

Читайте також: Категорія Lifestyle Зніміть це негайно: 3 головних антитренди осені Всіма улюблені масивні кросівки цієї осені втратили свою актуальність.

Забудьте про чорні колготки

Давно пора перестати носити чорні колготки абсолютно з будь-якою річчю. Віддавайте перевагу колготам з принтами і яскравих кольорів. За словами Андре Тана, саме яскраві і незвичайні колготи — справжній хіт сезону.

Тотал блек більше не в моді

Не робіть і без того похмурий осінній настрій ще більше депресивним. Додайте вашому образу фарб, щоб вони перенеслися і в ваше життя!

Не бійтеся експериментів

Експериментуючи, краще спиратися на класичні речі простого крою. Частіше дивитеся на образи модних дизайнерів, щоб вчитися правильно комбінувати речі.

Досить все заправляти!

Андре Тан запевняє, що заправлені речі зовсім необов’язково будуть стрункішою вашу фігуру. Носіть речі навипуск там, де це доречно, зберігаючи пропорції фігури.

Раніше Андре Тан назвав головні тренди верхнього одягу сезону осінь-зима 2021.