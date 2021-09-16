Рус

Дієтолог назвала найпоширеніші помилки українців у харчуванні

Автор
Ольга Броскова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
78
Українці їдять занадто багато солі Новина оновлена 16 вересня 2021, 16:59
Українці їдять занадто багато солі

Через високий ритм життя люди частіше їдять напівфабрикати з підвищеним вмістом солі і цукру.

Терапевт-дієтолог Тетяна Лакуста назвала найпоширеніші помилки українців у харчуванні. За її словами, середньостатистичний українець вживає занадто багато солі. Крім того, в раціоні українців все ще занадто мало овочів.

Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу".

"Високий темп життя диктує свої харчові інтереси. Людина може готувати менше їжі. Через це вона їсть більше напівфабрикатів, які мають підвищений вміст солі, сахарози або муки. У нас проведено було дослідження торік по харчових звичках українців. Результат його показав, що у середньостатистичного українця є більша кількість солі в харчуванні, ніж належить, і менше, ніж потрібно овочів. У цілому у людей, які не цікавляться здоровим харчуванням, зберігаються проблеми з дефіцитом клітковини, надлишком солі, надлишком цукру", — розповіла дієтолог.

При цьому дієтолог зазначила, що останнім часом українці стали більше цікавитися принципами здорового харчування і ретельніше стежити за своїм раціоном.

Повний текст інтерв’ю з дієтологом Тетяною Лакустою читайте на "Телеграфі" 17 вересня о 8:00.

Раніше "Телеграф" писав про те, як впливає сон на процес схуднення.

Є механізм, що дозволяє прискорити процес розгляду правок до законопроекту, говорить Корнієнко
Політика
Законопроекти по олігархам і податкам можуть розглянути вже на наступному тижні
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Є механізм, що дозволяє прискорити процес розгляду правок до законопроекту, говорить Корнієнко
Законопроекти по олігархам і податкам можуть розглянути вже на наступному тижні
Дата публікації
Категорія
Секретар Харківської міської ради Ігор Терехов
Безпорадність або холодний розрахунок? Чому "Слуга народу" вирішила здатися без бою на виборах мера Харкова
Дата публікації
Категорія
В результаті дій бойовиків постраждала військова техніка ЗСУ
Бойовики за допомогою безпілотників обстріляли місто Щастя: в МВС показали фото руйнувань
Дата публікації
Категорія
Заразитися "Дельтою" набагато простіше, ніж іншими штамами
Починається з нежитю і болю в м’язах: симптоми "Дельта"-штаму по днях (інфографіка)
Дата публікації
Категорія
Кошти з бюджету 2022 року почнуть витрачати вже в грудні поточного
Держбюджет-2022: в пріоритеті борги і "Велике будівництво", але без підвищення податків нікуди