Дієтолог назвала найпоширеніші помилки українців у харчуванні

Через високий ритм життя люди частіше їдять напівфабрикати з підвищеним вмістом солі і цукру.

Терапевт-дієтолог Тетяна Лакуста назвала найпоширеніші помилки українців у харчуванні. За її словами, середньостатистичний українець вживає занадто багато солі. Крім того, в раціоні українців все ще занадто мало овочів.

Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу".

"Високий темп життя диктує свої харчові інтереси. Людина може готувати менше їжі. Через це вона їсть більше напівфабрикатів, які мають підвищений вміст солі, сахарози або муки. У нас проведено було дослідження торік по харчових звичках українців. Результат його показав, що у середньостатистичного українця є більша кількість солі в харчуванні, ніж належить, і менше, ніж потрібно овочів. У цілому у людей, які не цікавляться здоровим харчуванням, зберігаються проблеми з дефіцитом клітковини, надлишком солі, надлишком цукру", — розповіла дієтолог.

При цьому дієтолог зазначила, що останнім часом українці стали більше цікавитися принципами здорового харчування і ретельніше стежити за своїм раціоном.

Повний текст інтерв’ю з дієтологом Тетяною Лакустою читайте на "Телеграфі" 17 вересня о 8:00.

Раніше "Телеграф" писав про те, як впливає сон на процес схуднення.