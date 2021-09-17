Меган Маркл, Біллі Айлиш і Тім Кук — хто потрапив в ТОП-100 інфлюенсеров за версією TIME

Список розділили на шість категорій.

Журнал TIME опублікував сотню найвпливовіших людей в 2021 році.

Список з’явився на сайті видання.

Інфлюенсерів визначали в кількох категоріях: ікони, першопрохідці (піонери), титани, творчі люди, лідери і інноватори.

В "іконах" на початку списку опинилися Меган Маркл і принц Гаррі. Вони потрапили в перелік не тільки завдяки широкому висвітленню їх життя в пресі, але і за соціальні ініціативи та благодійність. Також в цьому переліку кантрі-співачка Доллі Партон, заарештований опозиціонер з Росії Олексій Навальний і співачка Брітні Спірс.

Серед "піонерів" першою загадали співачку Біллі Айлиш. У коментарі зазначено, що попри всесвітню популярність, вона залишилася невимушеною і багато часу присвячує захисту жінок. Також в список потрапили, серед інших, гендиректор інституту вакцин в Індії Адар Пунавалла і правозахисник Бен Крамп.

У категорії "титани" на першому місці — гімнастка Сімона Байлс. Вона виступала на Олімпіаді в Токіо і принесла США бронзу в особистій першості на колоді і срібло в командному багатоборстві. Також в цій категорії відзначили гендиректора Apple Тіма Кука і актрису з Кореї, що отримала Оскар Юн Ю Чжун (Юн Йоджон).

Серед творчих людей відзначили акторку Кейт Вінслет, репера Lil Nas X і французького актора відомого за фільмом "1 + 1" Омара Сі.

У розділі "лідерів" у верхній частині списку опинився нігерійський економіст Нгозі Оконджо-Івеала. Також журнал відзначив віцепрезидентку США Камалу Харріс, яка стала не тільки першою жінкою на цій посаді, а й першою темношкірою. У переліку також опинилася лінгвістка з Чилі, активістка за права корінних народів Еліза Лонкон Антілео.

У переліку інноваторів на першому місці — не Ілон Маск. Дженсен Хуанг — виконавчий директор компанії NVIDIA потрапив в список на першу позицію. Ілон Маск опинився на другій. Також в списку гендиректор General Motors Мері Барра і лікар польського походження Лідія Моравська. Вона відома тим, що вивчала способи передачі коронавірусу повітрям.

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