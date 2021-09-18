Повня у вересні 2021: її особливості, що не можна робити в цей день

Повня у вересні практично збігається з днем осіннього рівнодення і має особливу силу.

У вересні повня настане 21 числа. Місяць перебуватиме в зодіакальному сузір’ї Овна. Повня — це центральна частина місячного циклу. Це період характеризується умиротворенням, загостренням інтуїції і внутрішньої сили. Перша осіння повня матиме особливий вплив, оскільки в цьому році вона практично збігається з днем осіннього рівнодення — 22 вересня.

Повня у вересні: коли настане

Точний час, коли над Землею зійде перша повня 21 вересня в 2021 році — 2:55. Місяць перебуватиме у знаку Зодіаку Овен.

У чому особливість повні у вересні

У вересні повня буде особливою, оскільки її дата майже повністю збігається з днем осіннього рівнодення. Місяць, який сходить найближче до дня осіннього рівнодення, ще називається "врожайним". У цей день посилюються космічні енергетичні потоки. У людей загострюється так зване "шосте чуття".

У період повні людям також властива підвищена емоційність і чутливість. Потрібно бути особливо дбайливим з почуттями інших людей.

Що можна робити в повню 21-го вересня

В повний місяць добре будувати плани на майбутнє, а ось приступати до їх виконання в період повного місяця не варто.

День можна присвятити спа процедур, догляду за своїм тілам. В цілому день сприятливий, для того аби розслабитися і присвятити його собі.

У цей день астрологи рекомендують налагоджувати родинні зв’язки, проводити день з друзями і близькими. Уникайте нервового перенапруження.

Що не можна робити в повний місяць 21-го вересня

В повний місяць необхідно уникати конфліктних ситуацій і конфліктів, старт нових справ слід відкласти до більш сприятливого періоду. Займіться рутинними справами, а от вносити різкі зміни в своє життя в цей період не варто.

У цей період можуть спостерігатися труднощі з грошима, тому уникайте будь-яких фінансових операцій. Від далеких поїздок і відряджень краще відмовитися.

Гороскоп на 21 вересня

У цей день астрологи обіцяють приємні зміни для всіх знаків Зодіаку. В повний місяць потрібно зберігати спокій і уникати негативних думок. Зірки будуть прихильні до спокійних і врівноважених людей.

Місячний календар на вересень 2021

Місячний календар на вересень

Раніше "Телеграф" писав про те, що Марс з 15-го вересня буде знаходитися в знаку Терези. У цей період можуть посилиться розбіжності і загостритися конфлікти.