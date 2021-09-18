Злісні, літаючі і осінні: кращі меми про котів за тиждень
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Подивившись смішні картинки і меми з цими пухнастиками, пригнічений настрій випарується і на його місце прийде тільки позитив!
Дивлячись на деяких котів, а точніше їх поведінку, мигцем починаєш думати про те, що весь світ реально був створений тільки для них, і люди теж. Адже хтось повинен їх годувати, поїти і гладити. Однак незважаючи на все це ці добрі (не завжди) тварини можуть розвеселити навіть саму похмуру людину на планеті.
Не вірите? Дивіться далі смішні картинки, меми і відеоприколи з котами, які "Телеграф" зібрав в цьому матеріалі, і переконуйтесь.
А ось і перші докази їх переваги:
Всім знайомі ситуації:
Трохи танців:
Коти- "супергерої":
Бетмен:
Хлібо-кіт
Вони навіть по воді ходять !!!
Ось як повинен виглядати колл-центр підтримки:
І трохи красивих осінніх фото:
Більше сміховинних картинок і мемів з котами ви знайдете за цим посиланням в матеріалах "Телеграфа".
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