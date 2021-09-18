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Злісні, літаючі і осінні: кращі меми про котів за тиждень

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
96
Картинки і меми з котами Новина оновлена 18 вересня 2021, 16:22
Картинки і меми з котами

Подивившись смішні картинки і меми з цими пухнастиками, пригнічений настрій випарується і на його місце прийде тільки позитив!

Дивлячись на деяких котів, а точніше їх поведінку, мигцем починаєш думати про те, що весь світ реально був створений тільки для них, і люди теж. Адже хтось повинен їх годувати, поїти і гладити. Однак незважаючи на все це ці добрі (не завжди) тварини можуть розвеселити навіть саму похмуру людину на планеті.

Не вірите? Дивіться далі смішні картинки, меми і відеоприколи з котами, які "Телеграф" зібрав в цьому матеріалі, і переконуйтесь.

А ось і перші докази їх переваги:

Всім знайомі ситуації:

Трохи танців:

Коти- "супергерої":

Бетмен:

Хлібо-кіт

Вони навіть по воді ходять !!!

Ось як повинен виглядати колл-центр підтримки:

І трохи красивих осінніх фото:

Більше сміховинних картинок і мемів з котами ви знайдете за цим посиланням в матеріалах "Телеграфа".

Теги:
#Коти #Сміх #Гумор #Курйози #Приколи #Смішні коти #Прикольні коти #Приколи з котами #котики тижня
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