Злісні, літаючі і осінні: кращі меми про котів за тиждень

Подивившись смішні картинки і меми з цими пухнастиками, пригнічений настрій випарується і на його місце прийде тільки позитив!

Дивлячись на деяких котів, а точніше їх поведінку, мигцем починаєш думати про те, що весь світ реально був створений тільки для них, і люди теж. Адже хтось повинен їх годувати, поїти і гладити. Однак незважаючи на все це ці добрі (не завжди) тварини можуть розвеселити навіть саму похмуру людину на планеті.

Не вірите? Дивіться далі смішні картинки, меми і відеоприколи з котами, які "Телеграф" зібрав в цьому матеріалі, і переконуйтесь.

А ось і перші докази їх переваги:

Всім знайомі ситуації:

Трохи танців:

Коти- "супергерої":

Бетмен:

Хлібо-кіт

Вони навіть по воді ходять !!!

Ось як повинен виглядати колл-центр підтримки:

І трохи красивих осінніх фото:

Більше сміховинних картинок і мемів з котами ви знайдете за цим посиланням в матеріалах "Телеграфа".