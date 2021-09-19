День осіннього рівнодення 2021: коли він настане і що не можна робити

У цей день у народу прийнято було відзначати свято врожаю, дякувати природу за все її дари

Щоосені наступає такі доба, коли день порівнюється з ніччю за своєю тривалістю. Це називається днем осіннього рівнодення. У цьому році — це абсолютно особливий день, оскільки в його дату і час буде міститися сім двійок. З давніх-давен цю добу також називали "Днем сили", оскільки вважалося, що в цей день людина може отримати підтримку від вищих сил. Саме в цей день зв’язок зі світом духів за повір’ями особливо сильна.

День осіннього рівнодення: коли настане

День осіннього рівнодення не має чіткого часу і стабільної дати. У цьому році він настане 22 вересня о 22:21 по Києву. З моменту як Сонце зробить перехід, світловий день буде ставати коротше і будемо найменшим за тривалістю 22 грудня. Після цієї доби тривалість світлового дня почне рости до тих пір поки не настане весняного рівнодення.

День осіннього рівнодення: традиції і повір’я

У цей день у народу прийнято було відзначати свято врожаю, дякувати природу за все її дари. У цей день прийнято було ставити на стіл самостійно спечені пироги з капустою або брусницею і пригощати ними гостей.

Крім того, в цей день було заведено відвідувати могили родичів, наводити там порядок, приносити прикраси.

Що не можна робити в день осіннього рівнодення

У цей день потрібно уникати конфліктів. Негативна енергія, виплеснута в цей день, буде особливо потужна і може порушити баланс добра і зла.

Не залишайте у своїх оселях сміття і старі непотрібні речі.

Не можна брати в руки гострі предмети. Саме тому 22 вересня під забороною рукоділля.

Не можна лихословити — це загрожує хворобами ротової порожнини.

Що можна робити в день осіннього рівнодення

У цей день заведено пекти пироги і пригощати ними своїх близьких, щоб в сім’ї у всіх було міцне здоров’я.

У день осіннього рівнодення настає пора заготівлі дров на зиму, адже весь урожай вже майже зібраний, є час підготуватися до холодів.

Необхідно подякувати вищим силам за все хороше, що сталося в році, що минає.

Налаштуйтеся на позитивну ноту з самого ранку і пронесіть це настрій через весь день.

Раніше "Телеграф" писав про особливості повного місяця в вересні і що не можна робити в цей день.