День осіннього рівнодення 2021: красиві листівки і привітання

У цей день раніше святкували успішний збір врожаю.

У цьому році День осіннього рівнодення настає 22 вересня о 22:21 за Києвом. У момент осіннього сонцестояння Сонце перетинає нульовий градус знака Зодіаку Терези. З цього моменту день стає дорівнює ночі, а потім поступово коротшає.

День осіннього рівнодення приносить зміни. З давніх-давен в народі цей день пов’язували зі святкуванням збору врожаю. У цей день заведено пекти пироги — вони вважаються символом добробуту.

До 22 вересня астрологи рекомендують завершити всю важливу роботу. В цей день у багатьох змінюється настрій, так що небезпечно покладатися в цей період на людей і навіть на самих себе. А ось найближчий місяць після Дня осіннього рівнодення відмінно підходить для важливих переговорів і побудови ділових відносин.

"Телеграф" зібрав для вас яскраві листівки та красиві вітання з чудовим днем осіннього рівнодення.

Листівки до Дня осіннього рівнодення

Листівки до Дня осіннього рівнодення

Листівки до Дня осіннього рівнодення

Листівки до Дня осіннього рівнодення

Листівки до Дня осіннього рівнодення

Листівки до Дня осіннього рівнодення

Листівки до Дня осіннього рівнодення

Листівки до Дня осіннього рівнодення

Привітання з Днем осіннього рівнодення

В осіннє рівнодення,

Я вас вітаю,

Спокою, гармонії

У серці бажаю.

Листя нехай вкриє

Від бід і образ,

І шлях до рівноваги

Прийде до вас.

***

Нехай по життю ти доб’єшся

Такої ж висоти,

Нехай як сонечко в зеніті

Вічно світиш людям ти!

***

Нехай і далі сонце з ніччю

Ділять добу між собою,

А тобі бажаю дуже

Благ і міцного здоров’я!

Раніше "Телеграф" розповідав, як потрібно провести перше осіннє повний місяць, які особливості цієї дати та що не варто робити в цей день.