День осіннього рівнодення 2021: красиві листівки і привітання
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У цей день раніше святкували успішний збір врожаю.
У цьому році День осіннього рівнодення настає 22 вересня о 22:21 за Києвом. У момент осіннього сонцестояння Сонце перетинає нульовий градус знака Зодіаку Терези. З цього моменту день стає дорівнює ночі, а потім поступово коротшає.
День осіннього рівнодення приносить зміни. З давніх-давен в народі цей день пов’язували зі святкуванням збору врожаю. У цей день заведено пекти пироги — вони вважаються символом добробуту.
До 22 вересня астрологи рекомендують завершити всю важливу роботу. В цей день у багатьох змінюється настрій, так що небезпечно покладатися в цей період на людей і навіть на самих себе. А ось найближчий місяць після Дня осіннього рівнодення відмінно підходить для важливих переговорів і побудови ділових відносин.
"Телеграф" зібрав для вас яскраві листівки та красиві вітання з чудовим днем осіннього рівнодення.
Листівки до Дня осіннього рівнодення
Привітання з Днем осіннього рівнодення
В осіннє рівнодення,
Я вас вітаю,
Спокою, гармонії
У серці бажаю.
Листя нехай вкриє
Від бід і образ,
І шлях до рівноваги
Прийде до вас.
***
Нехай по життю ти доб’єшся
Такої ж висоти,
Нехай як сонечко в зеніті
Вічно світиш людям ти!
***
Нехай і далі сонце з ніччю
Ділять добу між собою,
А тобі бажаю дуже
Благ і міцного здоров’я!
Раніше "Телеграф" розповідав, як потрібно провести перше осіннє повний місяць, які особливості цієї дати та що не варто робити в цей день.
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