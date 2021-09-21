Коли День учителя 2021 в Україні: дата, історія, традиції

Офіційно День вчителя був закріплений в 1994 році.

Щороку, в першу неділю жовтня в Україні відзначають своє професійне свято всі вчителі та викладачі — День вчителя або День працівників освіти. У 2021 році дата святкування припадає на 3 жовтня.

Офіційно День вчителя був заснований в 1994 році президентом України Леонідом Кучмою "на підтримку ініціативи працівників освіти України".

У школах і університетах в п’ятницю, перед святом, відбуваються різні урочисті заходи: учні та студенти вітають своїх вчителів зі святом. Їм дарують квіти та подарунки, влаштовують концерти, малюють барвисті стінгазети. Також у багатьох навчальних закладів існує традиція в цей день проводити День самоврядування.

Відзначимо, що також в більшості країн світу День вчителя відзначається 5 жовтня. Ця дата нагадує про те, що саме в цей день у 1966 році була прийнята міжнародна рекомендація "Про становище вчителів".

Раніше "Телеграф" повідомляв, скільки українці відпочиватимуть у вересні 2021 року.