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Коли День учителя 2021 в Україні: дата, історія, традиції

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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День вчителя 2021 Новина оновлена 21 вересня 2021, 10:09
День вчителя 2021

Офіційно День вчителя був закріплений в 1994 році.

Щороку, в першу неділю жовтня в Україні відзначають своє професійне свято всі вчителі та викладачі — День вчителя або День працівників освіти. У 2021 році дата святкування припадає на 3 жовтня.

Офіційно День вчителя був заснований в 1994 році президентом України Леонідом Кучмою "на підтримку ініціативи працівників освіти України".

У школах і університетах в п’ятницю, перед святом, відбуваються різні урочисті заходи: учні та студенти вітають своїх вчителів зі святом. Їм дарують квіти та подарунки, влаштовують концерти, малюють барвисті стінгазети. Також у багатьох навчальних закладів існує традиція в цей день проводити День самоврядування.

Відзначимо, що також в більшості країн світу День вчителя відзначається 5 жовтня. Ця дата нагадує про те, що саме в цей день у 1966 році була прийнята міжнародна рекомендація "Про становище вчителів".

Раніше "Телеграф" повідомляв, скільки українці відпочиватимуть у вересні 2021 року.

Теги:
#Свято #День учителя #Всесвітній день вчителя #День вчителя в Україні #День вчителя України
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