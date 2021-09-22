Воздвиження Хреста Господнього: дата і традиції свята

Свято Воздвиження Хреста Господнього — одне з дванадцяти найбільших свят Православної Церкви.

Щорічно, 27 вересня відзначається одне з найважливіших православних свят — Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. Це свято належить до дванадесятих. З повним списком православних свят на вересень ви можете ознайомитися в матеріалі "Телеграфа".

Свято встановлене в пам’ять знайдення Хреста Господнього в 326 році в Єрусалимі, біля гори Голгофи, де і був розп’ятий Спаситель. Також в цей день згадують ще одну подію: повернення Животворящого Хреста з Персії, де він перебував у полоні.

Ікона Воздвиження Хреста Господнього

Вважається, що в цей день обов’язково потрібно відвідати церкву і прочитати молитву. Також, на згадку про хресні страждання Спасителя на Воздвиження дотримується одноденний строгий пост. Найчастіше в цей день їдять капусту і страви з неї.

Наші предки вірили, що в цей день не можна заходити в ліс, оскільки там, готуючись до зими, сильно активізується всяка нечисть. Також не можна було починати нові справи.

Нагадаємо, що 22 вересня настане осіннє рівнодення. Про традиції і заборонах цього дня читайте в матеріалі "Телеграфа".