Рус

Наближається ретроградний Меркурій: які небезпеки він принесе

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
25
ретроградний Меркурій
ретроградний Меркурій

Що робити під час осіннього періоду ретроградного Меркурія.

Ретроградний Меркурій трапляється тричі на рік і триває рівно 21 день. З 27 вересня по 19 жовтня 2021 року він знову змінює свій рух, останній раз в році.

22 вересня Меркурій перейшов в знак Терези, однак надовго там не затримається, і вже 2 жовтня повернеться в знак Діви. Відзначимо, що ретроградність, це не завжди погано. Це не завжди різкі перепади настрою, дратівливість і уразливість, а й хороший шанс звернутися до своєї підсвідомості, до себе, осмислити свої вчинки і поведінку.

Астролог Людмила, відома в Інстаграмі під ніком astro_lotos, склала рекомендації для різних періодів ретроградного Меркурія.

Період з 22 по 27 вересня під час короткострокового транзиту Меркурія в Терезах:

  • Направте енергію спілкування на те, щоб навчитися виражати свої думки не тільки обґрунтовано, але і красиво.
  • Підійдуть курси ораторського мистецтва, майстерність написання текстів.
  • Плануйте відвідування і організацію виставок, семінарів, поїздок. Тобто ті заходи, де залучені групи людей.

Період ретроградного Меркурія 27 сентября-18 жовтня:

  • Перенесіть важливі справи, будьте уважні при підписанні договорів та оформленні важливих документів. Може бути багато недоліків, упущень і помилок.
  • Будьте уважні при онлайн-покупках.
  • Будьте уважні, якщо улаштовуєтеся на нову роботу або берете новий проєкт.
  • Відкладіть покупку: телефонів, ноутбуків, планшетів і т.д.
  • Відкладіть поїздки, подорожі.
  • Не починайте нове навчання.
  • Будьте уважні до вхідної інформації і перевіряйте вихідну. ⠀
  • Поверніться начебто назад, і переосмисліть все, що було зроблено раніше.
  • Завершіть раніше розпочаті справи, проєкти.
  • Очистіть свій інформаційний простір.
  • Відновлюйте зв’язок з друзями, колегами, знайомими.

Період з 19 жовтня-2 листопада під час сильного положення Меркурія:

  • Сприятливий час для роботи з документами, звітами, довідками. Не відкладайте справи, які вимагають збору великої кількості інформації.
  • Створіть структуру в документах, щоб було легше їх знайти. Проведіть інвентаризацію. Все те ж саме сприятливо зробити на інформаційних носіях.
  • Якщо відкладали роботу, що вимагає посидючості й зосередженості, то зараз саме час її почати і закінчити.
  • Гарний час для серйозних зборів і нарад, які дадуть правильні і розумні рішення. Особливо це стосується бізнес-рішень і бізнес домовленостей.
  • Створюйте і розширюйте коло знайомств, яке допоможе вам у вашому бізнесі/проєкт.
  • Займайтеся просуванням свого бренду/продукту. Розробляйте і запускайте рекламу.
  • Відправляйтеся в подорожі. Це можуть бути також ділові поїздки.
  • Починайте навчання. Воно створить вам хорошу перспективу і буде даватися досить легко.

Раніше, "Телеграф" склав прогноз геомагнітних бурь на вересень 2021 року, і розповів, як уникнути неприємних наслідків і полегшити свій стан.

Статистика коронавірусу в Україні на 23.09.2021
Здоров'я
Україна перейшла в "жовту" зону з новим рекордом захворюваності: зведення на 23 вересня
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Статистика коронавірусу в Україні на 23.09.2021
Україна перейшла в "жовту" зону з новим рекордом захворюваності: зведення на 23 вересня
Дата публікації
Категорія
Місце стрілянини в Сергія Шефіра 22.09.2021
Хто стоїть за розстрілом машини Шефіра: п’ять версій від генерала
Дата публікації
Категорія
Картина замаху більше схожа на спробу залякати, вважає співрозмовник "Телеграфа"
Чому Шефір залишився живий? Боєць спецназу проаналізував замах на помічника Зеленського
Дата публікації
Категорія
Наслідки обстрілу машини Сергія Шефіра
По машині вистрілили 18 разів: деталі замаху на Сергія Шефіра (ексклюзивні фото)
Дата публікації
Категорія
Субсидії українцям у 2021 році обіцяють виплатити всі
Українцям обіцяють залишити субсидії: що приготували нардепи