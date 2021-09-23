Наближається ретроградний Меркурій: які небезпеки він принесе

Що робити під час осіннього періоду ретроградного Меркурія.

Ретроградний Меркурій трапляється тричі на рік і триває рівно 21 день. З 27 вересня по 19 жовтня 2021 року він знову змінює свій рух, останній раз в році.

22 вересня Меркурій перейшов в знак Терези, однак надовго там не затримається, і вже 2 жовтня повернеться в знак Діви. Відзначимо, що ретроградність, це не завжди погано. Це не завжди різкі перепади настрою, дратівливість і уразливість, а й хороший шанс звернутися до своєї підсвідомості, до себе, осмислити свої вчинки і поведінку.

Астролог Людмила, відома в Інстаграмі під ніком astro_lotos, склала рекомендації для різних періодів ретроградного Меркурія.

Період з 22 по 27 вересня під час короткострокового транзиту Меркурія в Терезах:

Направте енергію спілкування на те, щоб навчитися виражати свої думки не тільки обґрунтовано, але і красиво.

Підійдуть курси ораторського мистецтва, майстерність написання текстів.

Плануйте відвідування і організацію виставок, семінарів, поїздок. Тобто ті заходи, де залучені групи людей.

Період ретроградного Меркурія 27 сентября-18 жовтня:

Перенесіть важливі справи, будьте уважні при підписанні договорів та оформленні важливих документів. Може бути багато недоліків, упущень і помилок.

Будьте уважні при онлайн-покупках.

Будьте уважні, якщо улаштовуєтеся на нову роботу або берете новий проєкт.

Відкладіть покупку: телефонів, ноутбуків, планшетів і т.д.

Відкладіть поїздки, подорожі.

Не починайте нове навчання.

Будьте уважні до вхідної інформації і перевіряйте вихідну. ⠀

Поверніться начебто назад, і переосмисліть все, що було зроблено раніше.

Завершіть раніше розпочаті справи, проєкти.

Очистіть свій інформаційний простір.

Відновлюйте зв’язок з друзями, колегами, знайомими.

Період з 19 жовтня-2 листопада під час сильного положення Меркурія:

Сприятливий час для роботи з документами, звітами, довідками. Не відкладайте справи, які вимагають збору великої кількості інформації.

Створіть структуру в документах, щоб було легше їх знайти. Проведіть інвентаризацію. Все те ж саме сприятливо зробити на інформаційних носіях.

Якщо відкладали роботу, що вимагає посидючості й зосередженості, то зараз саме час її почати і закінчити.

Гарний час для серйозних зборів і нарад, які дадуть правильні і розумні рішення. Особливо це стосується бізнес-рішень і бізнес домовленостей.

Створюйте і розширюйте коло знайомств, яке допоможе вам у вашому бізнесі/проєкт.

Займайтеся просуванням свого бренду/продукту. Розробляйте і запускайте рекламу.

Відправляйтеся в подорожі. Це можуть бути також ділові поїздки.

Починайте навчання. Воно створить вам хорошу перспективу і буде даватися досить легко.

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