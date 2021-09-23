Смачний сніданок легко і швидко: як приготувати хрусткий сендвіч крок-мадам
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Цей французький сніданок виходить дуже ситним і смачним.
З ранку, коли часу на збори і приготування мало, а побалувати себе смачним сніданком хочеться, відмінним варіантом стане французький сендвіч крок-мадам. Ця легка в приготуванні страва виходить хрусткою, ситною і дуже красивою. До слова, якщо ви дотримуєтеся дієти або просто намагаєтеся харчуватися правильно, рекомендуємо ознайомитися з рецептами смачних і корисних сніданків від Марини Боржемськоъ.
Отже, для приготування двох порцій сендвіча крок-мадам вам знадобиться:
- 4 тонких шматки напівтвердого сиру Фоль Епі
- 4 шматки здобного білого хліба
- 2 тонких шматка варено-копченого окосту або шинки
- 2 яйця
- кілька пір’я шніт-цибулі
- 3-4 ст. л. вершкового масла
- морська сіль
Крок-мадам: покроковий рецепт
- Намажте кожен шматочок хліба тонким шаром масла. Викладіть шматочок сиру на кожен, зверху покладіть шинку, потім ще один шматок сиру. Накрийте ще одним шматком хліба маслом вниз.
- Сендвічі запікайте в духовці 220 градусах близько 10-ти хвилин — до тих пір поки хліб не стане золотистим. Переверніть і запікайте ще 3-4 хв.
- Підсмажте на вершковому маслі дві яєчні. Посипте спеціями за смаком, викладіть на готові сендвічі і посипте подрібненою цибулею.
Раніше "Телеграф" публікував рецепт дуже простого яблучного пирога "3 склянки", який на смак виходить, як торт. Ще одним популярним блюдом для сніданку є сирники. Для того щоб вони вийшли ще більш дієтичними, можна приготувати сирники в духовці. Також радимо ознайомитися з рецептом сирників від судді "МастерШеф".
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