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Смачний сніданок легко і швидко: як приготувати хрусткий сендвіч крок-мадам

Автор
Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
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Крок-мадам Новина оновлена 23 вересня 2021, 11:32
Крок-мадам

Цей французький сніданок виходить дуже ситним і смачним.

З ранку, коли часу на збори і приготування мало, а побалувати себе смачним сніданком хочеться, відмінним варіантом стане французький сендвіч крок-мадам. Ця легка в приготуванні страва виходить хрусткою, ситною і дуже красивою. До слова, якщо ви дотримуєтеся дієти або просто намагаєтеся харчуватися правильно, рекомендуємо ознайомитися з рецептами смачних і корисних сніданків від Марини Боржемськоъ.

Отже, для приготування двох порцій сендвіча крок-мадам вам знадобиться:

  • 4 тонких шматки напівтвердого сиру Фоль Епі
  • 4 шматки здобного білого хліба
  • 2 тонких шматка варено-копченого окосту або шинки
  • 2 яйця
  • кілька пір’я шніт-цибулі
  • 3-4 ст. л. вершкового масла
  • морська сіль

Крок-мадам: покроковий рецепт

  1. Намажте кожен шматочок хліба тонким шаром масла. Викладіть шматочок сиру на кожен, зверху покладіть шинку, потім ще один шматок сиру. Накрийте ще одним шматком хліба маслом вниз.
  2. Сендвічі запікайте в духовці 220 градусах близько 10-ти хвилин — до тих пір поки хліб не стане золотистим. Переверніть і запікайте ще 3-4 хв.
  3. Підсмажте на вершковому маслі дві яєчні. Посипте спеціями за смаком, викладіть на готові сендвічі і посипте подрібненою цибулею.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт дуже простого яблучного пирога "3 склянки", який на смак виходить, як торт. Ще одним популярним блюдом для сніданку є сирники. Для того щоб вони вийшли ще більш дієтичними, можна приготувати сирники в духовці. Також радимо ознайомитися з рецептом сирників від судді "МастерШеф".

Теги:
#Рецепт #Сендвіч #Сніданок
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