Рус

На три знаки Зодіаку у жовтні чекають невдачі

Автор
Ольга Броскова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
30
Гороскоп Новина оновлена 24 вересня 2021, 10:10
Гороскоп

Вірогідні проблеми зі здоров’ям або конфлікти в родині.

Жовтень цілому буде спокійним місяцем для всіх знаків Зодіаку, однак деяким з них все ж загрожують неприємності. Астрологи називають трійку знаків Зодіаку, яким в наступному місяці доведеться зіткнутися з труднощами.

Овен

Овнам проблеми можуть загрожувати вже в самому кінці місяця. Неприємності будуть пов’язані з сім’єю. Якщо ви не навчитеся стримувати свій гнів і невдоволення, вірогідні серйозні конфлікти з близькими. При цьому зі здоров’ям в наступному місяці проблем не буде.

Лев

Представників знака в жовтні чекають стреси, хвилювання і тривоги. Не доводьте себе і свій організм до нервового виснаження, додаючи до реальних проблем ще й надумані. Проводьте час з друзями, які допомагають вам позбавитися від туги або впритул займіться улюбленим хобі.

Водолій

Водоліям терміново необхідно присвятити час своєму здоров’ю, якщо ви не хочете серйозних проблем з ним в майбутньому. Пам’ятайте, що жодні наполеонівські плани вам не вдасться здійснити, якщо в першу чергу ви не подбаєте про своє самопочуття.

Раніше "Телеграф" називав трійку знаків Зодіаку, з яких виходять ідеальні чоловіки.

Теги:
#Гороскоп #Знак зодіаку #Астролог
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков
Політика
Більше не одна команда: коли чекати відставки Разумкова
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков
Більше не одна команда: коли чекати відставки Разумкова
Дата публікації
Категорія
Коронавірус пригнічує психіку
Через ковід люди перестали отримувати від життя задоволення і живуть в атмосфері страху
Дата публікації
Категорія
Ілюстративне фото
В Україну повернеться тепло
Дата публікації
Категорія
Опозиція блокує трибуну Ради перед розглядом "закону про олігархів"
Крізь крики і блокування: як Рада дала старт боротьбі з олігархами (репортаж)
Дата публікації
Категорія
Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко
Олександр Корнієнко: Разумков поводиться не як член команди президента