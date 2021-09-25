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Воздвиження Хреста Господнього: що строго заборонено робити в цей день

Автор
Анна Барабан
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Воздвиження Хреста Господнього
Воздвиження Хреста Господнього

У цей день потрібно дотримуватись ряду заборон.

Щорічно, 27 вересня відзначається одне з найважливіших православних свят — Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього .

Це свято було встановлено в пам’ять про дві важливі події: віднайдення Хреста Господнього в 326 році в Єрусалимі, біля гори Голгофи, де був розіпнутий Спаситель, і повернення Животворящого Хреста з Персії, де він був у полоні.

Воздвиження Хреста Господнього
Воздвиження Хреста Господнього

У день Хрестовоздвиження належить відвідати найближчий храм і взяти участь в урочистому богослужінні. Також традицією цього дня було дотримання посту.

Крім відвідування храму в цей день бажано було окропити своє житло святою водою.

Що не можна робити 27 вересня:

  • Не можна їсти м’ясо, рибу, яйця і молочні продукти.
  • Не можна лихословити.
  • Заборонено займатися будь-яким важкою працею.
  • Забороняється сваритися і лаятися.
  • Не можна починати нові справи і проєкти.
  • Не варто давати гроші в борг.

З повним списком православних свят на вересень ви можете ознайомитися в матеріалі "Телеграфа".

Теги:
#Свято #Заборони #Воздвиження Хреста Господнього
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