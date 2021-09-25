День вихователя: дата, історія і традиції свята

Свято не закріплене на офіційному рівні, але все ж з кожним роком стає все більш популярним.

Щорічно, 27 вересня, відзначається професійне свято всіх працівників дошкільної освіти: вихователів, помічників вихователів, завідувачів, і всіх хто працює в дошкільних установах. Відзначимо, що День вихователя не встановлений на офіційному рівні, проте це не заважає відзначати його.

День працівників дошкільної освіти досить молоде свято. Вперше його відзначили тільки в 2011 році. Раніше вихователів та інших працівників дошкільних установ вітали в один день з учителями, який відзначається в першу неділю жовтня, що в 2021 році припадає на 3 жовтня.

Вихователь — це важлива людина в житті кожної дитини, адже саме він закладає перші "цеглинки" в формування дитини як особистості. Від вихователя залежить те, які знання буде отримувати дитина в дитячому садку.

У День вихователя в дитячих садах проходять святкові заходи та привітання отримують всі його співробітники. Також в цей день для всіх цих працівників проводяться різні конференції та семінари, на яких вони можуть поділитися один з одним своїм досвідом.

Відзначимо, що 27 вересня також відзначається один з найважливіших православних свят — Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. Що категорично не можна робити в цей день — читайте в матеріалі "Телеграфа".