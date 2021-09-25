Три знака Зодіаку, з яких виходять погані батьки

Хто найгірші батьки за знаком Зодіаку?

Бути батьком — дуже важка праця. І на жаль не у кожного виходить справлятися з цим "завданням". Астрологи розкрили три знаки Зодіаку, з представників яких виходять найгірші мами і тата.

Близнюки

Близнюки — лукавий і лицемірний знак. Вони часто думають тільки про себе, тому не дивно, що вони потрапили в цей антирейтинг. Представники цього знака просто не готові піклуватися про дітей.

Через те, що Близнюки більше зосереджені на собі, своїй кар’єрі, їхні діти дуже часто недолюблені і обділені увагою і ласкою.

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Скорпіон

Батьки-Скорпіони дуже вимогливі до своїх дітей. Вони контролюють практично кожен крок свого чада і не дають йому спокійно "дихати". З одного боку це краще, ніж зовсім не приділяти дитині увагу, але такий контроль частіше стає приводом для конфліктів.

Водолії

Діти Водоліїв ростуть, як правило, самі по собі, без контролю. Представники цього знака Зодіаку можуть просто "забути" про свої батьківські обов’язки. Кар’єра частіше стає важливіше виховання дитини.

Часто буває, що Водолії проявляють активний інтерес до виховання малюка лише поки той маленький, а з дорослішанням дитина начебто ставати їм нецікавий.

Раніше, "Телеграф" писав, що астрологи назвали трійку знаків Зодіаку, які в жовтні постануть перед труднощами.