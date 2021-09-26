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Пляжні, утеплені і грайливі: кращі меми про котів за тиждень

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
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Кіт Новина оновлена 26 вересня 2021, 17:03
Кіт

Котиків багато не буває.

З приходом осені й перших холодів, кожен власник котика виявляє, що для його улюбленця є ще одне дуже корисне застосування. Адже саме ці тварини відмінно підходять на роль обігрівача.

Тих же користувачів мережі, хто ще не завів таку необхідну в господарстві тваринку, від нудьги завжди можна врятувати незліченною кількістю мемів з мережі. "Телеграф" пропонує ознайомитися з добіркою кращих котиків тижня.

Нехай літо і пляжний сезон залишилися позаду, але спогади про них ще довго будуть гріти душу.

А ми утеплюємося і як герой нижченаведеного мема і готуємося до холодів.

До речі, котики це ще й цінне хутро, з якого можна зробити всякі корисності, на кшталт м’ячика для улюбленця.

Його шерсті можна знайти й інше застосування.

Головне не давати котикам мерзнути, адже вони — суцільна любов і доброта.

Звичайно якщо справа не стосується собак.

Або всіх інших погано прибитих до своїх місць речей.

А якщо вам здається, що подрібнішали нині котики, а раніше було краще і трава була зеленішою, а небо синішим, то наступний мем для вас.

І так, нам теж здається, що це все-таки не мейн-кун.

Ну а якщо ви вийшли в інтернет в перерві від навчання, то пам’ятайте, що навіть котикам не завжди вдається уникнути сесії.

Якщо ж комусь цієї добірки здалося мало, то на нашому сайті завжди можна знайти більше кумедних котиків.

Теги:
#Тварини #Коти #Гумор #котики тижня
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