Пляжні, утеплені і грайливі: кращі меми про котів за тиждень

Котиків багато не буває.

З приходом осені й перших холодів, кожен власник котика виявляє, що для його улюбленця є ще одне дуже корисне застосування. Адже саме ці тварини відмінно підходять на роль обігрівача.

Тих же користувачів мережі, хто ще не завів таку необхідну в господарстві тваринку, від нудьги завжди можна врятувати незліченною кількістю мемів з мережі. "Телеграф" пропонує ознайомитися з добіркою кращих котиків тижня.

Нехай літо і пляжний сезон залишилися позаду, але спогади про них ще довго будуть гріти душу.

А ми утеплюємося і як герой нижченаведеного мема і готуємося до холодів.

До речі, котики це ще й цінне хутро, з якого можна зробити всякі корисності, на кшталт м’ячика для улюбленця.

Його шерсті можна знайти й інше застосування.

Головне не давати котикам мерзнути, адже вони — суцільна любов і доброта.

Звичайно якщо справа не стосується собак.

Або всіх інших погано прибитих до своїх місць речей.

А якщо вам здається, що подрібнішали нині котики, а раніше було краще і трава була зеленішою, а небо синішим, то наступний мем для вас.

І так, нам теж здається, що це все-таки не мейн-кун.

Ну а якщо ви вийшли в інтернет в перерві від навчання, то пам’ятайте, що навіть котикам не завжди вдається уникнути сесії.

Якщо ж комусь цієї добірки здалося мало, то на нашому сайті завжди можна знайти більше кумедних котиків.