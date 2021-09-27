Воздвиження Хреста Господнього: в ПЦУ розповіли, що потрібно робити в цей день

Священник пояснив значення свята Воздвиження Хреста Господнього

У понеділок, 27 вересня, православні відзначають одну з важливих дат – Воздвиження Хреста Господнього. Яке значення має це свято, в коментарі "Телеграфу" розповів священник Православної Церкви України (ПЦУ) Михайло Омельян.

Так, Воздвиження Хреста Господнього є великим дванадесятим святом. Відзначається в пам’ять про знайдення Чесного і Животворчого Древа Хреста Господнього рівноапостольною царицею Оленою у 326 році. А з VII століття з цим днем стали поєднувати спомин про повернення Животворчого Хреста з Персії грецьким імператором Іраклієм.

"Коли його було привезено, патріарх, щоб дати можливість усім, хто зібрався, бачити святиню, воздвигав (піднімав) Хрест, повертаючи його на всі чотири сторони, причому кожного разу народ побожно поклонявся, взиваючи: "Господи, помилуй!". Ця традиція збереглася і до наших днів", — пояснив Михайло Омельян.

Священник нагадує, що в цей день слід тримати суворий піст.

"Ми, вшановуючи та поклоняючись Хресту, знов і знов нагадуємо собі про те, якою дорогою ціною Господь звершив наше спасіння, яку велику любов виявив Він щодо нас із вами. І за православною традицією в день цього свята ми тримаємо суворий піст, згадуючи страждання Христові", — зазначили в ПЦУ.

Читайте також: Категорія Привітання Воздвиження Хреста Господнього: листівки і привітання зі святом 27 вересня 2021 року православні віряни святкують Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього.

Також Михайло Омельян розповів, символом чого його хрест.

"Тож поклоняючись Хресту Господньому, прославляючи Господнє воскресіння, завжди тримаймо хрест – це знамено перемоги й Божої допомоги над собою – над своїми словами та вчинками. Тоді ми будемо йти життєвим шляхом впевнено і з твердою вірою та надією на Господа отримаємо і допомогу, і підтримку в сучасних випробуваннях", — резюмував священник.

Нагадаємо, Воздвиження Хреста Господнього щорічно визначається 27 вересня. В цей день обов’язково потрібно відвідати церкву і прочитати молитву.