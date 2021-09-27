Настав ретроградний Меркурій: гороскоп на тиждень 27 вересня-3 жовтня

Тиждень здатен принести якщо і не руйнування, то дуже серйозні зміни планів.

Тиждень відзначений важливим астрологічним явищем — ретроградним Меркурієм в Терезах, період якого розпочнеться 27 вересня і закінчиться 18 жовтня 2021. Це час сумнівів, особливо в любовних стосунках, а також потрясінь в діловій сфері. Для багатьох тиждень почнеться з руйнування або, в кращому випадку — зі зміни, навіть найнадійніших планів.

Меркурій — найближча до Сонця планета, не відходить від нього далі 28 градусів. Символізує мислення як сприйняття і обмін товарами та інформацією, її аналіз, оцінку. Також, взаємини ділового характеру, в яких немає емоцій. Навчання, перш за все конкретне, практичне, а не духовно-філософське. Свідома сторона людини виражається через Меркурій. Знак Ваги характеризує сферу соціальних взаємин, партнерства, офіційних спілок. Про це "Телеграфу" розповіла астролог Марина Скаді.

Протягом тижня потрібно більше часу, витрат енергії і сил, для розвʼязання питань та виконання робіт. Потрібні додаткові умови або якісь особливі обставини для того, щоб проявити себе і реалізувати те, що заплановано раніше. Тому не рекомендується починати нові важливі процеси в період ретроградного Меркурія.

27 вересня, в понеділок, 21 -й місячний день. Місяць в Близнюках в напрузі з ретро Нептуном і гармонійних аспектах з ретро Юпітером і ретро Меркурієм. Це день складнощів в поїздках, виникають проблеми з документами, виявляються помилки, сповільнюються роботи, важче вирішуються ділові питання.Головне, не квапити події, адже з 27 вересня на три тижні — Меркурій в фазі ретроградного руху, але в цілому, планетарні енергії дня сприятливі. Рухи вперед можливо, але для цього потрібна внутрішня перебудова, переоцінка цінностей і наполегливість у досягненні мети. Це день активних внутрішніх перетворень і розумінь, а творчий підхід в справах, допоможе знайти способи реалізації намічених цілей.

28 вересня, вівторок, 22 -й місячний день, період Місяця без курсу — з 7:18 до 16:33 за київським часом в знаку Близнюки. Аспектів до виходу з знака Місяць не робить, тому не варто що-небудь важливе планувати на цей день, а тим більше починати. З 16:33 Місяць увійде в знак Рака, де має статус управління, починається дуже ефективний період, особливо для сімейних справ, взаємин з батьками, розмов з братами і сестрами, з метою усунути всі непорозуміння і розбіжності. Вечір мудрості, вивчення таємного знання і його використання. Добре зосереджуватися на навчанні, передачі досвіду або можна просто накопичувати знання. Якщо ви хочете повернути дорогі вам відносини — проявіть ініціативу після 17 годин — у вас обов’язково все вийде.

29 вересня, середа, 23 -й місячний день, щербатий Місяць у Раку в напрузі з Сонцем і Марсом, але в гармонійному аспекті з ретро Ураном. Усі небесні тіла в статусах, але Місяць найсильніша в цей день. Виникає необхідність вирішувати одночасно з діловими і домашні питання, сімейні справи несподівано змінюють плани. Домовленості і угоди, особливо що стосуються нерухомості і сфери послуг, за збігом обставин, зриваються або переносяться на інший час. Ділову активність сьогодні краще обмежити і зайнятися будинком і сім’єю. У цей день Венера в гармонії з ретро Нептуном, а Сонце в гармонійному аспекті з ретро Сатурном — з урахуванням зовнішнього досить складного фону, можна виправити допущені помилки, гармонізувати і розпалити пристрасть в усталених відносинах, вирішити фінансові питання. Доклавши певних зусиль, є шанс перетворити ситуації, які вас не влаштовують.

30 вересня, четвер, 24 -й місячний день, щербатий Місяць у Раку в гармонії з ретро Нептуном і Венерою, напружених аспектах з ретро Плутоном і з ретро Меркурієм — протягом дня таке розмаїття барв, емоційних станів і подій, що нудно нікому не буде .Це період руйнування старого і творення нового. Енергії дня настільки сильні, що цей потенціал необхідно кудись спрямувати, інакше нереалізована енергія може стати руйнівною. Венера в квадратурі з ретро Юпітером, а ретро Меркурій в квадратурі з ретро Плутоном — аспекти оманливих перспектив. Чи не час для надто оптимістичних або грандіозних намірів. Через власну легковажність виникає небезпека понести збитки, а конфлікти з оточуючими людьми, надовго можуть зіпсувати настрій. Період Місяця без курсу — з 17:50 до 3:52 наступного дня.

1 жовтня субота — щербатий Місяць у Леві в опозиції з ретро Сатурном, гармонійних аспектах з Сонцем і Марсом. 25 -й місячний день. День зосередження і уяви. Можна почати дієту, зайнятися лікувальним голодуванням, працювати над підвищенням духовності. У цей день тримається квадратура між ретро Меркурієм і ретро Плутоном, що почалася 30 вересня — день перешкод. Всесвіт закликає всіх зупинитися, подумати про найбільш важливі речі, нематеріальних. Вірогідні труднощі в справах, занепокоєння в зв’язку з отриманням або очікуванням інформації, важливих відомостей. Проблему представляють питання розпорядження спільним капіталом, а також податків, боргів, спадщини, аліментів. Взагалі несприятливий день практично для будь-якого виду ділової та інтелектуальної активності, для досліджень, пересувань.

2 жовтня, неділя — щербатий Місяць у Леві, в напружених аспектах з ретро Ураном, ретро Юпітером і Венерою, але в гармонійному — з ретро Меркурієм, 26 -й місячний день. Завдяки життєвому досвіду представників старшого покоління, можна уникнути скандалів і непотрібної суєти і зайвих розмов. Зверніться за порадою до мудрої людини — його підказки допоможуть зберегти свою енергію, силу. У цей день бажано утриматися від активної діяльності, відпочивати, бути розумним і економічним в справах, пов’язаних з фінансовими і енергетичними затратами. За допомогою інтуїції, читання корисної літератури, можна вирішити безліч завдань. Хороший день для запрошення в гості потрібних людей, обговорення старих проектів, які можуть стати відмінним фундаментом в сьогоденні. Реорганізація робочої обстановки і методів виробництва, підвищить продуктивність праці в подальшому.

3 жовтня, неділю, щербатий Місяць в Діві з 11:36 до цього період Місяця без курсу — з 2:47, в знаку Лева. День ідеально підходить для відпочинку, домашніх справ, наведення порядку. В цілому, сприятливий, багато що прояснюється, тривалі питання вирішуються, борги повертаються. Це 27-й місячний день,час одержання таємних знань, звільнення і набуття психологічного комфорту. У другій половині дня, тобто коли закінчиться період Місяця без курсу, починається гарний час для заготівлі трав, виготовлення ліків, роботи з мінералами. Ретро Меркурій в гармонійному аспекті з ретро Юпітером — час глибокого аналізу, інтелектуальної діяльності, виявлення помилок і їх виправлення. Творчі люди знаходять натхнення, цілителі відчувають осяяння. Хороший день для вирішення сімейних питань, примирення з родичами та сусідами.

Раніше "Телеграф" писав, які три знака Зодіаку в жовтні чекають невдачі.