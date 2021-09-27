Три головних щасливчики тижня за знаком Зодіаку

На ці знаки Зодіаку чекає успіх в особистому житті і на роботі.

На цьому тижні, попри настання ретроградного Меркурія, удача повернеться обличчям до трьох знаків Зодіаку. Дізнайтеся, хто ці щасливчики в нашому гороскопі.

Овен

Овнів на цьому тижні захлесне вітер позитивних змін. Не бійтеся мріяти і ставити перед собою амбітні цілі. У тих, хто не боїться ризикувати, все вийде.

Лев

Сприятливі зміни у Левів на цьому тижні круто змінять їхнє життя на краще. Львів чекають успіхи не тільки на роботі, але і в особистому житті. Ці сім днів ідеально підходять для романтики, знайомств, приємних посиденьок і поїздок з сім’єю і навіть для відкриття бізнесу.

Терези

Цей тиждень допоможе Терезам усвідомити свої справжні, а не нав’язані, цілі і бажання і значно просунутися в їх здійсненні. Тиждень сприятливий для пошуку нової роботи. Не соромтеся виставляти себе перед роботодавцем в кращому світлі. Також гарний час для пошуків другої половинки і романтичних зустрічей.

Раніше "Телеграф" писав про настання ретроградного Меркурія і небезпеки, які він несе.