На Землю обрушилася магнітна буря "червоного" рівня: як захиститися метеозалежним людям

Метеозалежним людям в такий день краще не займатися фізичною активністю і не вживати жирну їжу.

У вівторок, 28 вересня, Землю накрила магнітна буря "червоного" рівня.

Про це свідчать дані Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН.

Так, весь ранок 28 вересня геомагнітна активність Сонця буде перебувати в межах 5-ти балів, що відповідає "червоному" рівню небезпеки. До 12-ї години її сила знизиться до 4-х балів і "жовтого" рівня відповідно.

29 вересня магнітосфера також буде збудженою і відповідатиме 4-м балам.

Магнітні бурі також очікуються і в жовтні. Так, до ударів потрібно бути готовими 5, 10 і 19 жовтня. Рівень небезпеки — "жовтий".

Як знизити негативний вплив магнітних бур метеозалежним людям

слід обмежити вживання спиртного, виключити жирну їжу, не переїдати;

вживати більше фруктів, багатих калієм і магнієм: родзинки, абрикоси, журавлину, чорницю, смородину, лимони, банани,

знизити фізичні навантаження на серцево-судинну систему;

не слід різко вставати з ліжка, це може спровокувати напад головного болю;

частіше приймати водні процедури — це заспокоює в цілому і покращує самопочуття;

пити чай з малиною, м’ятою, суницею, відвари з мелісою, шипшиною, звіробоєм;

щоб розігнати згустки в крові і допомогти серцево-судинній системі, можна прийняти аспірин, але тільки при відсутності протипоказань.

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