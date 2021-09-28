День захисника України і "затяжні" вихідні: календар свят на жовтень

У жовтні на українців чекає кілька важливих свят.

Жовтень вже на порозі, а значить саме час дізнатися, які свята ми будемо відзначати в наступному місяці і спланувати свій відпочинок. Адже завдяки тому, що День захисника України є державним святом, у жовтні українці відпочиватимуть 4 дні поспіль.

Отже, крім Дня захисника України, який відзначатиметься 14 жовтня, на українців в наступному місяці чекає ще кілька важливих дат. Так, 3 жовтня ми будемо відзначати День вчителя. "Телеграф" вже зібрав для вас цікаві та практичні ідеї для подарунків, які можна подарувати своїм вчителям. Також 14 жовтня святкується один з найбільш значущих свят осені — Покров Пресвятої Богородиці. Крім того, в жовтні будемо відзначати День анестезіолога і День працівників харчової промисловості. Також 28 жовтня святкується День визволення України від фашистських загарбників.

Календар свят у жовтні

Раніше "Телеграф" писав, до якої погоди потрібно готуватися у жовтні. За словами синоптика Укргідрометцентру Наталії Птухи, на нас чекає спокійна погода без сильних опадів.