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Покров Пресвятої Богородиці і не тільки: які церковні свята відзначаємо у жовтні (календар)

Автор
Ольга Броскова
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Церковні свята у жовтні
Церковні свята у жовтні

На українців у жовтні чекає чотири вихідних поспіль.

У жовтні православні християни відзначатимуть одне з найважливіших церковних свят — Покров Пресвятої Богородиці. У цьому році свято випадає на четвер. При цьому оскільки його дата збігається з іншим важливим святом — Днем захисника України 14 жовтня, то цей день буде вихідним.

У жовтні відзначають і інші православні свята. Серед них:

  • 1 жовтня — День Cвященномученіка Кипріяна і Святий мучениці Юстини, Прославлення преподобної Єфросинії Суздальської
  • 2 жовтня — День пам’яті князів Феодора Смоленського і чад його Давида і Костянтина
  • 8 жовтня — Преставлення преподобного Сергія (Радонезького)
  • 9 жовтня — День Cвятого Тихона, Преставлення Іоанна Богослова
  • 14 жовтня — Покров Пресвятої Богородиці, День святого Романа Сладкопевца
  • 22 жовтня — День Корсунської ікони Божої Матері
Календар церковних свят на жовтень 2021
Календар церковних свят на жовтень 2021

Раніше "Телеграф" публікував детальний календар державних свят на жовтень. В наступному місяці ми маємо відзначити День вчителя, День захисника України, День анестезіолога і День дорожника.

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#Церква #Покров #Свята
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