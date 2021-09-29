Покров Пресвятої Богородиці і не тільки: які церковні свята відзначаємо у жовтні (календар)
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На українців у жовтні чекає чотири вихідних поспіль.
У жовтні православні християни відзначатимуть одне з найважливіших церковних свят — Покров Пресвятої Богородиці. У цьому році свято випадає на четвер. При цьому оскільки його дата збігається з іншим важливим святом — Днем захисника України 14 жовтня, то цей день буде вихідним.
У жовтні відзначають і інші православні свята. Серед них:
- 1 жовтня — День Cвященномученіка Кипріяна і Святий мучениці Юстини, Прославлення преподобної Єфросинії Суздальської
- 2 жовтня — День пам’яті князів Феодора Смоленського і чад його Давида і Костянтина
- 8 жовтня — Преставлення преподобного Сергія (Радонезького)
- 9 жовтня — День Cвятого Тихона, Преставлення Іоанна Богослова
- 14 жовтня — Покров Пресвятої Богородиці, День святого Романа Сладкопевца
- 22 жовтня — День Корсунської ікони Божої Матері
Раніше "Телеграф" публікував детальний календар державних свят на жовтень. В наступному місяці ми маємо відзначити День вчителя, День захисника України, День анестезіолога і День дорожника.
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