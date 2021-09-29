Покров Пресвятої Богородиці і не тільки: які церковні свята відзначаємо у жовтні (календар)

На українців у жовтні чекає чотири вихідних поспіль.

У жовтні православні християни відзначатимуть одне з найважливіших церковних свят — Покров Пресвятої Богородиці. У цьому році свято випадає на четвер. При цьому оскільки його дата збігається з іншим важливим святом — Днем захисника України 14 жовтня, то цей день буде вихідним.

У жовтні відзначають і інші православні свята. Серед них:

1 жовтня — День Cвященномученіка Кипріяна і Святий мучениці Юстини, Прославлення преподобної Єфросинії Суздальської

2 жовтня — День пам’яті князів Феодора Смоленського і чад його Давида і Костянтина

8 жовтня — Преставлення преподобного Сергія (Радонезького)

9 жовтня — День Cвятого Тихона, Преставлення Іоанна Богослова

14 жовтня — Покров Пресвятої Богородиці, День святого Романа Сладкопевца

22 жовтня — День Корсунської ікони Божої Матері

Календар церковних свят на жовтень 2021

Раніше "Телеграф" публікував детальний календар державних свят на жовтень. В наступному місяці ми маємо відзначити День вчителя, День захисника України, День анестезіолога і День дорожника.