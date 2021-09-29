День Віри, Надії, Любові: листівки і привітання зі святом

Святим мученицям моляться про отримання сімейного щастя.

Уже цього четверга, 30 вересня, православні християни вшановуватимуть пам’ять мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії. Крім того, більшість жінок з цими іменами відзначають свій день ангела.

Святим мученицям моляться про набуття сімейного щастя, а також про позбавлення від безпліддя. "Телеграф" підготував красиві листівки і привітання з цим днем.

Листівки з днем Віри, Надії, Любові

Листівки з днем Віри, Надії, Любові

Листівки з днем Віри, Надії, Любові

Листівки з днем Віри, Надії, Любові

Листівки з днем Віри, Надії, Любові

Листівки з днем Віри, Надії, Любові

Листівки з днем Віри, Надії, Любові

Привітання з днем Віри, Надії, Любові

Нехай життя тече рікою,

серед полів, ланів, дібров,

Хай завжди із тобою будуть

Надія, Віра та Любов!

***

Хай Ангел-Хранитель вночі

Запалить Вам три свічі…

Перша свіча – то Віра,

вірте і будьте щасливі,

Друга свіча — Надія,

з нею сповняться мрії,

Третя свіча — Любов,

Даруйте її знов і знов!

***

З днем Ангела Віру й Любов вітаємо!

Надії, Софії ми щастя бажаємо!

Будьте, дівчата, завжди коханими,

Залишайтеся гарними й незрівнянними!

Хай світить вам сонце променисте,

А душа буде добра і чиста!

Раніше "Телеграф" публікував календар церковних свят на жовтень.