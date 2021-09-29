День Віри, Надії, Любові: листівки і привітання зі святом
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Святим мученицям моляться про отримання сімейного щастя.
Уже цього четверга, 30 вересня, православні християни вшановуватимуть пам’ять мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії. Крім того, більшість жінок з цими іменами відзначають свій день ангела.
Святим мученицям моляться про набуття сімейного щастя, а також про позбавлення від безпліддя. "Телеграф" підготував красиві листівки і привітання з цим днем.
Листівки з днем Віри, Надії, Любові
Привітання з днем Віри, Надії, Любові
Нехай життя тече рікою,
серед полів, ланів, дібров,
Хай завжди із тобою будуть
Надія, Віра та Любов!
***
Хай Ангел-Хранитель вночі
Запалить Вам три свічі…
Перша свіча – то Віра,
вірте і будьте щасливі,
Друга свіча — Надія,
з нею сповняться мрії,
Третя свіча — Любов,
Даруйте її знов і знов!
***
З днем Ангела Віру й Любов вітаємо!
Надії, Софії ми щастя бажаємо!
Будьте, дівчата, завжди коханими,
Залишайтеся гарними й незрівнянними!
Хай світить вам сонце променисте,
А душа буде добра і чиста!
Раніше "Телеграф" публікував календар церковних свят на жовтень.
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