Яке свято 29 вересня: народні прикмети і заборони

Сьогодні прийнято виходити в поле і стежити за птахами.

У середу, 29 вересня, православна церква вшановує пам’ять мучениці Людмили, княгині Чеської. Також цей день називають Людмилин або Юхим прехвальний і Пташине голосіння.

Мучениця Людмила — була дружиною чеського князя Боривоя. У Чехії вона познайомилася зі святим Мефодієм, від якого разом з чоловіком прийняла хрещення. Людмила і її чоловік вели благочестиве і строге життя, і всіляко зміцнювали християнство в Чехії, навіть побудували першу церкву.

Святу Людмилу вбила власна невістка, яка була язичницею і не хотіла дотримуватися християнських традицій.

Свята Людмила

У цей день було прийнято всією сім’єю ходити в лазню. Вважалося, що той, хто попариться в лазні в цей день, не буде весь рік хворіти.

29 вересня продовжували стригти овець, вовна яких використовували для виготовлення валянок. А жінки на зиму заготовляли капусту.

Що не можна робити 29 вересня:

Не слід рибалити в цей день.

Сьогодні забороняється виглядати довго в дзеркало.

Несприятливий день для переїзду.

Не можна в цей день починати нових справ.

Народні прикмети:

Чим тепліше і сухіше погода в цей день, тим пізніше зима настане. Якщо день сонячний і погожий, сильних холодів не буде, а зима буде м’якою.

Якщо грім гримить, то зима буде холодна і безсніжна.

Якщо за вікном плюсова температура, то холоди настануть нескоро.

Галки в зграї зібралися — до ясної погоди.

Листя на деревах пожовкло, але не падають — осінь буде довгою.

Зірки вранці мерехтять — до зміни погоди.

Шпаки в теплі краї не полетіли — тепло триватиме ще довгий час.

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