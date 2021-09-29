Яке свято 29 вересня: народні прикмети і заборони
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Сьогодні прийнято виходити в поле і стежити за птахами.
У середу, 29 вересня, православна церква вшановує пам’ять мучениці Людмили, княгині Чеської. Також цей день називають Людмилин або Юхим прехвальний і Пташине голосіння.
Мучениця Людмила — була дружиною чеського князя Боривоя. У Чехії вона познайомилася зі святим Мефодієм, від якого разом з чоловіком прийняла хрещення. Людмила і її чоловік вели благочестиве і строге життя, і всіляко зміцнювали християнство в Чехії, навіть побудували першу церкву.
Святу Людмилу вбила власна невістка, яка була язичницею і не хотіла дотримуватися християнських традицій.
У цей день було прийнято всією сім’єю ходити в лазню. Вважалося, що той, хто попариться в лазні в цей день, не буде весь рік хворіти.
29 вересня продовжували стригти овець, вовна яких використовували для виготовлення валянок. А жінки на зиму заготовляли капусту.
Що не можна робити 29 вересня:
- Не слід рибалити в цей день.
- Сьогодні забороняється виглядати довго в дзеркало.
- Несприятливий день для переїзду.
- Не можна в цей день починати нових справ.
Народні прикмети:
- Чим тепліше і сухіше погода в цей день, тим пізніше зима настане. Якщо день сонячний і погожий, сильних холодів не буде, а зима буде м’якою.
- Якщо грім гримить, то зима буде холодна і безсніжна.
- Якщо за вікном плюсова температура, то холоди настануть нескоро.
- Галки в зграї зібралися — до ясної погоди.
- Листя на деревах пожовкло, але не падають — осінь буде довгою.
- Зірки вранці мерехтять — до зміни погоди.
- Шпаки в теплі краї не полетіли — тепло триватиме ще довгий час.
Раніше, "Телеграф" повідомляв, як українці будуть відпочивати в жовтні 2021 року. Відзначимо, що хоч і День захисника "дарує" додатковий день відпочинку, але його доведеться відпрацювати.
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