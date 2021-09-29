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Яке свято 29 вересня: народні прикмети і заборони

Автор
Анна Барабан
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Свято 29 вересня
Свято 29 вересня

Сьогодні прийнято виходити в поле і стежити за птахами.

У середу, 29 вересня, православна церква вшановує пам’ять мучениці Людмили, княгині Чеської. Також цей день називають Людмилин або Юхим прехвальний і Пташине голосіння.

Мучениця Людмила — була дружиною чеського князя Боривоя. У Чехії вона познайомилася зі святим Мефодієм, від якого разом з чоловіком прийняла хрещення. Людмила і її чоловік вели благочестиве і строге життя, і всіляко зміцнювали християнство в Чехії, навіть побудували першу церкву.

Святу Людмилу вбила власна невістка, яка була язичницею і не хотіла дотримуватися християнських традицій.

Свята Людмила
Свята Людмила

У цей день було прийнято всією сім’єю ходити в лазню. Вважалося, що той, хто попариться в лазні в цей день, не буде весь рік хворіти.

29 вересня продовжували стригти овець, вовна яких використовували для виготовлення валянок. А жінки на зиму заготовляли капусту.

Що не можна робити 29 вересня:

  • Не слід рибалити в цей день.
  • Сьогодні забороняється виглядати довго в дзеркало.
  • Несприятливий день для переїзду.
  • Не можна в цей день починати нових справ.

Народні прикмети:

  • Чим тепліше і сухіше погода в цей день, тим пізніше зима настане. Якщо день сонячний і погожий, сильних холодів не буде, а зима буде м’якою.
  • Якщо грім гримить, то зима буде холодна і безсніжна.
  • Якщо за вікном плюсова температура, то холоди настануть нескоро.
  • Галки в зграї зібралися — до ясної погоди.
  • Листя на деревах пожовкло, але не падають — осінь буде довгою.
  • Зірки вранці мерехтять — до зміни погоди.
  • Шпаки в теплі краї не полетіли — тепло триватиме ще довгий час.

Раніше, "Телеграф" повідомляв, як українці будуть відпочивати в жовтні 2021 року. Відзначимо, що хоч і День захисника "дарує" додатковий день відпочинку, але його доведеться відпрацювати.

Теги:
#Свято #Прикмети #Заборони #Народні прикмети
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