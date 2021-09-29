Жоден з них не встоїть: жінки цих трьох знаків Зодіаку здатні зводити чоловіків з розуму

Жінки — Скорпіони по праву носять звання фатальних.

Чи помічали ви коли-небудь, що за деякими жінками, куди б вони не пішли, тягнеться немов шлейф з чоловіків? Астрологи переконані, що жінки деяких знаків Зодіаку здатні підкорюваяти чоловіка одним поглядом. Розповідаємо, хто вони.

Телець

Жінки-Тельці звикли досягати всього, чого вони хочуть. На особисті відносини це також поширюється. Такі пані не побояться проявити ініціативу і показати предмету свого інтересу, що він їй не байдужий. Крім того, Тельці дуже незалежні, а як показує практика, жінки, які знають чого хочуть і впевнені в собі, дуже подобаються чоловікам.

Близнюки

Близнюки — це лід і полум’я, два в одному. Їхній настрій здатен швидко змінюватися: в одну секунду ви їй подобаєтеся, в другу вже ні. Відносини з представницями цього знака схожі на американські гірки, проте в них ніколи не занудьгуєш, що і приваблює чоловіків.

Скорпіон

Жінки — Скорпіони по праву носять звання фатальних. Вони в ідеальній пропорції поєднують в собі розум і сексуальність. Жінки цього знака читають чоловіків, як відкриті книги і вміло ними маніпулюють. А тим тільки й залишається, що насолоджуватися цим солодким полоном.

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