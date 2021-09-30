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Три знаки Зодіаку, які стануть головними щасливчиками жовтня

Автор
Ольга Броскова
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Щасливчики жовтня за знаком Зодіаку
Щасливчики жовтня за знаком Зодіаку

Скорпіонам в жовтні потрібно буде взяти своє життя у власні руки.

Уже завтра настане другий місяць осені, а це значить, що саме час дізнатися, хто ж стане головним щасливчиком жовтня. Астрологи вважають, що в наступному місяці найбільше пощастить трьом знакам Зодіаку.

Телець

Тельці в цьому місяці зможуть собі дозволити бути справжніми гедоністами. Ви будете жити в комфорті і задоволеннях. Подорожуйте, дозволяйте собі їсти смачну їжу, відпочивайте. Правда, не варто дуже вже кидатися в крайність і дозволяти собі занадто багато, інакше в кінці місяця на вас чекає розплата, наприклад, у вигляді зайвої ваги.

Діва

З 18 числа для Дів настає сприятливий період. Меркурій — ваш головний покровитель в роботі і фінансовій сфері, тому його директний рух допоможе вам знайти удачу. Крім того, для вас дуже важливим буде позитивне мислення. Думайте про себе як про переможця, і тоді успіх точно чекає вас.

Скорпіон

Скорпіонам в жовтні потрібно буде взяти своє життя у власні руки. Ви з успіхом зможете досягти поставлених цілей, якщо будете брати на себе відповідальність. З відходом ретроградності всіх чотирьох планет з’явиться внутрішня гармонія, відчуття легкості і тепла. З 18 жовтня в ваше життя увійдуть дуже потужні позитивні зміни.

Раніше "Телеграф" називав три знаки Зодіаку, які зможуть розбагатіти в жовтні.

Теги:
#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астролог
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