Віри, Надії, Любові та матері їх Софії: народні прикмети і заборони

У незаміжніх дівчат сьогодні великі шанси зустріти свою любов

У четвер, 30 вересня, православна церква вшановує святу Софію і її трьох дочок — Віру, Надію і Любов. У народному календарі день відзначений як Всесвітнє бабине свято.

За переказами, мучениці Віра, Надія, Любов та матір їх Софія прийняли мученицьку смерть за свою віру. Правитель Адріан наказав віддати страшним болісним тортурам маленьких Віру (12 років), Надію (10 років) і Любов (9 років) на очах у їх матері. Софію ж залишили живою. Після жінка поховала останки своїх дітей і через три дні тихо померла на їхній могилі.

Віра, Надія, Любов та матір їх Софія

День пам’яті Віри, Надії, Любові та Софії називали всесвітня жіночими іменинами, тому жінкам дозволялося не працювати.

30 вересня — найбільш вдалий день для лікування жіночих хвороб і зняття будь-якої псування.

Що не можна робити 30 вересня:

30 вересня жінкам не слід займатися брудною роботою (миттям підлог, пранням, втиранням пилу), а також рукоділлям.

Дівчатам не рекомендується 30 вересня приймати пропозицію руки і серця.

Не варто цей день починати зі сміху, веселощів і співу.

Сьогодні не можна знайомитися з людьми.

Не можна нецензурно виражатися і ображати ближніх.

Народні прикмети 30 вересня:

Якщо журавлі відлітають в теплі краї, значить, на Покров вдарить мороз.

Якщо ранок 30 вересня похмуре, майбутні дні будуть теплими.

Білки почали міняти шубку — до швидкого похолодання.

Суха погода на Бабин плач — до холодної зими. Якщо ллє дощ, зима буде сніжною.

Раніше, "Телеграф" повідомляв, як українці будуть відпочивати в жовтні 2021 року. Відзначимо, що хоч і День захисника "дарує" додатковий день відпочинку, але його доведеться відпрацювати.