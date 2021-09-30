Рус

Віри, Надії, Любові та матері їх Софії: народні прикмети і заборони

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
46
Свято 30 вересня
Свято 30 вересня

У незаміжніх дівчат сьогодні великі шанси зустріти свою любов

У четвер, 30 вересня, православна церква вшановує святу Софію і її трьох дочок — Віру, Надію і Любов. У народному календарі день відзначений як Всесвітнє бабине свято.

За переказами, мучениці Віра, Надія, Любов та матір їх Софія прийняли мученицьку смерть за свою віру. Правитель Адріан наказав віддати страшним болісним тортурам маленьких Віру (12 років), Надію (10 років) і Любов (9 років) на очах у їх матері. Софію ж залишили живою. Після жінка поховала останки своїх дітей і через три дні тихо померла на їхній могилі.

Віра, Надія, Любов та матір їх Софія
Віра, Надія, Любов та матір їх Софія

День пам’яті Віри, Надії, Любові та Софії називали всесвітня жіночими іменинами, тому жінкам дозволялося не працювати.

30 вересня — найбільш вдалий день для лікування жіночих хвороб і зняття будь-якої псування.

Що не можна робити 30 вересня:

  • 30 вересня жінкам не слід займатися брудною роботою (миттям підлог, пранням, втиранням пилу), а також рукоділлям.
  • Дівчатам не рекомендується 30 вересня приймати пропозицію руки і серця.
  • Не варто цей день починати зі сміху, веселощів і співу.
  • Сьогодні не можна знайомитися з людьми.
  • Не можна нецензурно виражатися і ображати ближніх.

Народні прикмети 30 вересня:

  • Якщо журавлі відлітають в теплі краї, значить, на Покров вдарить мороз.
  • Якщо ранок 30 вересня похмуре, майбутні дні будуть теплими.
  • Білки почали міняти шубку — до швидкого похолодання.
  • Суха погода на Бабин плач — до холодної зими. Якщо ллє дощ, зима буде сніжною.

Раніше, "Телеграф" повідомляв, як українці будуть відпочивати в жовтні 2021 року. Відзначимо, що хоч і День захисника "дарує" додатковий день відпочинку, але його доведеться відпрацювати.

Теги:
#Свято #Прикмети #Заборони #Народні прикмети #День Віри Надії Любові і Софії #День Віри Надії Любові і мати їх Софії
У жовтні очікується зростання тарифів
Україна
Зростання тарифів, осінній призов і штрафи на дорогах - що зміниться в Україні з 1 жовтня
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
У жовтні очікується зростання тарифів
Зростання тарифів, осінній призов і штрафи на дорогах - що зміниться в Україні з 1 жовтня
Дата публікації
Категорія
На любителів барів з жовтня можуть чекати неприємні сюрпризи
Кафе й ресторани готуються до "сухого закону": що відбулося
Дата публікації
Категорія
Країни ЄС скаржаться на зловжиння безвізом і хочуть забрати його у деяких країн
Україна може втратити безвіз через скарги деяких країн ЄС, - ЗМІ
Дата публікації
Категорія
Ілюстративне фото
Діти в садочках масово хворіють небезпечним вірусом, серед симптомів - нудота, діарея і спазми в животі
Дата публікації
Категорія
Народним депутатам пропонують провести вечір в Трускавці
"Слугам" в Трускавці готують коктейльну вечірку з діджей-сетом від Арахамія: листування потрапило в руки "Телеграфа"