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"Фу, гидота": Ектор Хіменес-Браво повністю оголився на камеру, але нарвався на хейт

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Ектор Хіменес-Браво Новина оновлена 30 вересня 2021, 12:07
Ектор Хіменес-Браво

Суддя кулінарного проекту "МастерШеф" все частіше наштовхується на критику своїх підписників

Відомий кулінарний експерт, суддя проекту про кулінарію "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво раніше вже ділився з шанувальниками пікантним фото в ліжку. Тоді його фанати неоднозначно сприйняли подібний кадр. Цього разу вийшло так само.

Новий відвертий знімок шеф-кухар виклав на своїй офіційній сторінці в Інстаграмі.

"Заради роботи я готовий на багато що", — почав свій пост Браво, в якому розповів про деякі випадки зі свого життя.

На кадрі 49-річний кулінар без сорому позує голим на кухні, прикривши інтимне місце половиною кавуна.

Ектор Хіменес-Браво
Ектор Хіменес-Браво

"Зовсім з глузду з’їхав)) Я була кращої думки про нього", "Я проти таких фото", "Фу, яка гидота", "Навіщо", — прокоментували користувачі мережі фото кулінара, а деякі його фоловери просто відписалися за подібні "одкровення".

Нагадаємо, що Ектор Хіменес-Браво все частіше наштовхується на хейт з боку своїх підписників. Після того, як кулінар отримав українське громадянство, він відразу перейшов в Інстаграмі на російську мову, хоча до цього писав свої тексти виключно українською.

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#Ектор Хіменес Браво
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