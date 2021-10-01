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Коли будуть магнітні бурі в жовтні: список найнебезпечніших дат

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Календар магнітних бур на жовтень 2021 Новина оновлена 01 жовтня 2021, 15:52
Календар магнітних бур на жовтень 2021

Протягом місяця очікується кілька сплесків геомагнітних коливань.

Жовтень місяць вирішив не щадити українців і вже з першого дня "вдарити" по жителях магнітною бурею. Тому всім метеочутливим і людям з хронічними захворюваннями варто поберегти себе в дні, коли на Сонці відбуваються спалахи.

Що б Ви заздалегідь могли підготуватися, "Телеграф" склав прогноз геомагнітних бур на жовтень 2021 року.

За прогнозом Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН в другому осінньому місяці нас чекають чотири магнітні бурі, одна з яких "червоного" рівня, що є серйозним випробуванням для метеозалежних.

Сильні магнітні бурі, які досягають п’яти і чотирьох балів, очікуються на початку і в середині місяця: 1, 5, 10 і 19 жовтня. В інші дні геомагнітне поле Землі буде спокійніше.

Календар магнітних бур на жовтень 2021
Календар магнітних бур на жовтень 2021
Календар магнітних бур на жовтень 2021
Календар магнітних бур на жовтень 2021

У дні магнітних бур може погіршитися самопочуття, з’явитися головний біль, запаморочення, розвинутися мігрень. Також безсоння, стрибання тиску, втрата апетиту, втома і занепад сил. Щоб уникнути неприємних наслідків і полегшити свій стан потрібно:

  • Відмовитися від кави, сигарет, алкоголю, жирної і смаженої їжі.
  • Найчастіше пити трав’яний чай.
  • Спати в ці дні важливо не менше 8 годин на добу.
  • Небажано в цей день займатися спортом.
  • Уникати стресів і перенапруги.
  • Відмовитися від подорожей на автомобілі.
  • Приймати контрастний душ.

Для довідки:

Магнітна буря виникає внаслідок спалаху на сонці, що провокує потужний викид протонів і електронів в космос, які, володіючи потужним зарядом, впливають на магнітні поля Землі. Таким чином, підвищена активність на Сонці провокує обурення (реакцію) магнітного поля нашої планети, тим самим створюючи магнітні бурі.

Раніше, "Телеграф" писав, скільки відпочиватимуть українці в жовтні 2021 року.

Теги:
#Магнітні бурі #Коли магнітні бурі #Як пережити магнітні бурі
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