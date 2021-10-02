Ведмежа залізло в авто, чим налякало власницю машини: відео з місця події розлетілося мережею

Після того, як жінка побачила у своєму авто ведмедя, вона почала голосно кричати.

По соцмережах розлетілось відео, на якому видно, як ведмідь заліз у автомобіль, поки були відчинені двері, чим налякав власницю машини.Читачі пишуть, що випадок стався у Чорногорії.

Відповідне відео опублікували на сторінці "womanslook" в Instagram.

Автомобіль стояв біля будинку, як можна зрозуміти з кадрів, розташованому у лісі, адже навколо багато дерев.

Власниця машини не зачинила двері транспорту, а коли повернулася, то на передньому сидінні авто було ведмежа. Жінка почала сильно кричати і намагалася зачинити тварину, щоб вона не вийшла назовні. Власниця машини тримала в руках ящик із яблуками, але коли побачила ведмедя, то в метушні впустила. Попри спроби зачинити тварину, їй не вдалося це зробити. Ведмежа таки вийшло на вулицю, але не стало нападати на жінку, чого вона так боялася. Судячи з відео, тварина і сама неабияк злякалася. Коли ведмідь вибіг на вулицю, він спочатку кинувся тікати, але потім трохи повернувся і почав чесатися.

Користувачів мережі звеселило опубліковане відео. Дехто із них пожалів жінку, котра не очікувала у своєму авто побачити дику тварину. Проте більшість читачів все ж таки пишуть, що головною жертвою цієї ситуації стало ведмежа, котре налякалося через крик власниці авто.

Раніше "Телеграф" повідомляв ,що в серпні цього року в Росії кіт став на захист своїх господарів, коли до них в лісі наблизився ведмідь.