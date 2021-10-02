Три знаки Зодіаку в жовтні зловлять удачу за хвіст

Удача буде ходити за цими знаками по п’ятах.

Жовтень принесе позитивні зміни деяких знаків Зодіаку. Астрологи розповіли, хто буде в трійці щасливчиків.

Овен

Жовтень зробить Овнів великими щасливчиками. Вам посміхнеться удача, якщо ви будете правильно розставляти пріоритети. Це допоможе вам не розпорошуватися на другорядні речі і повністю реалізувати свій потенціал. Бажання встигнути за всім і відразу може вас як раз цієї удачі позбавити. Запорукою вашого успіху в цьому місяці стане чітке планування.

Козеріг

Козероги в цьому місяці зможуть досягти успіхів за допомогою свого чуття. Інтуїція підкаже вам, як правильно дейстовать в тій чи іншій ситуації. Поклавшись на неї, представники знаку зможуть уникнути більшості проблем і приять вершное рішення. Успіх обіцяє прийти до вас в жовтні відразу у всіх сферах життя.

Риби

Жовтень закладе в житті Риб міцний фундамент для майбутніх перемог. Рішення прийняті вами в цьому місяці дуже круто вплинуть на ваше життя надалі. Попрацювавши добре зараз, ви зможете пожинати плоди своїх успіхів в майбутньому.

Раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку зможуть розбагатіти в жовтні.