З Днем вчителя! Google привітав українців з нагоди професійного свята новим дудлом
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Пошуковик відзначив українських вчителів милим дудлом з бджілками.
Щороку в першу неділю жовтня, що у 2021 році припало на 3 жовтня, в Україні відзначається професійне свято всіх, хто пов’язаний зі сферою освіти — День учителя.
У цей день учні вітають своїх викладачів, роблять для них оригінальні подарунки, або ж просто радують вчителя кумедним віршем або вітальною листівкою.
Компанія Google не стала осторонь, і теж привітала українських вчителів з професійним святом. На головній сторінці пошуковика красується новий дудл, на якому зображені милі бджілки. Одна з них, найбільша, яка позначає букву "G" зі слова Google, символізує вчителя. Ця бджола навчає інших маленьких бджілок і черв’ячка, який дуже нагадує букву "l".
Також 3 жовтня у світі відзначається День грибника. Красиві листівки і картинки до свята ви знайдете в матеріалі "Телеграфа".
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