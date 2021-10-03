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Три знаки Зодіаку, яким варто чекати удачі в особистому житті в жовтні

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
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Знаки зодіаку, які закохаються в жовтні Новина оновлена 03 жовтня 2021, 13:45
Знаки зодіаку, які закохаються в жовтні

Для цих трьох знаків жовтень 2021 року стане найщасливішим місяцем в любові.

Жовтень місяць несе в собі багато змін для багатьох знаків Зодіаку. Одним пощастить істотно розбагатіти, інших буде супроводжувати удача, а також астрологи назвали трьох представників зодіакального кола, яким варто чекати удачі на особистому фронті.

Рак

Одиноким представникам знака жовтень готує дуже приємні і дуже перспективні зустрічі з людьми, які будуть повністю відповідати їх вимогам. А сімейні Раки зможуть згладити всі гострі кути у своїх відносинах. Більш того, їх почуття з другою половинкою спалахнуть з новою силою.

Терези

Любов сама знайде тих Терезів, які дуже її потребують. Все що потрібно — це набратися терпіння і більше виходити у світ у жовтні. А тим Терезам, які вже знайшли своє кохання, бажано у другому місяці осені приділити більше уваги своєму партнеру.

Риби

Одиноким Рибам зірки обіцяють доленосну зустріч з їх судженим/судженою в щонайближчий час. Представників знаку чекає знайомство, яке може перейти в тривалі і міцні відносини.

Раніше, "Телеграф" писав, хто ж із знаків Зодіаку стане головним щасливчиком жовтня.

Теги:
#Гороскоп #Знаки зодіаку #Любов, кохання #Зодіак
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