Полюють, худнуть і релаксують: кращі меми про котів за цей тиждень

Заряджаємося позитивом з традиційною підбіркою котиків

З настанням перших холодів у всіх живих організмів прокидається бажання набрати "запасних" кілограмів на зиму. І поки люди влаштовують рейди на холодильник, домашні пухнастики можуть згадати, що вони дуже успішні хижаки і вийти на полювання.

"Телеграф" ж пропонує в цей вихідний день поспостерігати за поведінкою братів наших менших, оскільки це навіть дуже смішно.

Так що влаштовуємося зручніше, як герої наступного відео, і отримуємо задоволення від вибірки кращих котиків тижня.

Всі ми знаємо, що коти є прекрасними хижаками, які можуть ризикнути накинутися навіть на більш небезпечну здобич.

Але іноді "жертва" котиків значно перевершує їх за розміром, що, втім, їх не завжди зупиняє.

Але все ж, багато хто з них віддадуть перевагу здобичі, що більш підходить за розміром. Однак іноді на шляху стають зовсім нездоланні перешкоди. Наприклад, високі стінки тазика.

Напевно цей котик ще не в курсі, що існує онлайн-доставка продуктів, інакше б він не обтяжував себе зайвими рухами тіла.

Головне в цьому всьому, не переборщити. Інакше до весни можна й не встигнути скинути зайві кілограми і потім не пройти в двері.

А тому доведеться сідати на дієту.

Але всі проблеми можна вирішити, якщо трохи зайнятися спортом.

При цьому не обов’язково навіть відвідувати спортзал, все необхідне можна знайти прямо на вулиці.

На цьому добірка котиків добігає кінця, а нам всім доводиться готуватися до понеділка, який, як відомо, день важкий.

Ну а якщо цих пухнастиків вам виявилося мало, то у нас на сайті завжди можна знайти більше смішних котиків.