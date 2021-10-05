Збій Facebook та Instagram: 10 простих речей, які ми не зможемо зробити прямо зараз

Колапс із популярними соцмережами забрав із нашого життя багато, здавалося би, звичних речей

Масштабний збій в роботі Facebook, Instagram та інших сервісів затягнувся вже на кілька годин. Такий колапс зайвий раз показує, наскільки реальність сучасної людини неможлива без соціальних мереж. На підтвердження цього "Телеграф" підготував добірку 10 простих речей, які ми не можемо зробити прямо зараз.

Замовити улюблену піцу (адже багато компаній приймають замовлення через той же Instagram). Вийти в прямий ефір Instagram або Facebook і поділитися з усіма, що стався наймасштабніший технологічний збій в історії. Перевірити в Instagram, чи переглянув він\вона твою історію. Уточнити в Facebook час проведення завтрашнього заходу. Погортати перед сном стрічку Instagram, Facebook або подивитися відео в TikTok. Потрапити до головного офісу Facebook (якщо ти його співробітник). Зайти в Instagram до Насті Каменських\Лесі Нікітюк\Наді Дорофєєвої та написати, який негарний "лук" вони підібрали і як невдало обрано ракурс. Насолодитися стилем улюбленого "ЛОМу" в Facebook. Дізнатися в Facebook, а чи не сьогодні у шефа день народження. Поділитися з фоловерами "нудьгуючим" селфі. Бо вже чотири години доводиться виживати без соцмереж...

Нагадаємо, збій "вирубив" Instagram, Facebook, TikTok і ряд інших платформ у різних країнах 4 жовтня. Минуло кілька годин, а сервіси так і не працюють. Тим часом акції цих компаній вже значно впали в ціні.

Як повідомляв "Телеграф", напередодні затяжних неполадок одна з колишніх співробітниць Facebook разом із відходом з компанії приховала частину даних про внутрішню роботу сервісу. Свій вчинок Френсіс Хоген пояснила в інтерв’ю.