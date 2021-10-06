Не буди, вб’є: три знаки Зодіаку, які вранці перебувають у поганому настрої

Цих трьох знаків краще не турбувати відразу після пробудження.

Ранок — це завжди важко (якщо не брати до уваги ранній підйом кудись в подорож звичайно). Однак є три знака Зодіаку, яким це дається з ще більшою працею. Астрологи попереджають, до цієї трійці з самого ранку краще не підходити: вони дуже роздратовані, злі і без настрою.

Лев

Люди, народжені під цим знаком, дуже люблять поспати і ранкові підйоми це зовсім не про них. Тому, якщо Ви вирішили розбудити Левеня з раннього ранку, готуйтеся бути винуватим у всіх смертних гріхах. Представникам цього знака потрібен час, щоб прийти в себе, годин так десь до 11.

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Водолій

Цей знак Зодіаку найбільше ненавидить примус, тому змушувати себе вставати вранці це дня них катування. Однак через те, що Водолії не люблять проявляти слабкість, вони наперекір собі все ж підіймаються з ліжка. Але від цього вони і злі. Зачекайте поки Водолії заспокояться, перш ніж говорити з ними вранці.

Риби

Це ще ті любителі поніжитися в ліжку. Замріяні й романтичні Риби погано переносять примус та обмеження, тому дзвінок будильника — це справжній кошмар для них. Якщо Рибам все ж довелося встати раніше, дайте їм трохи побурчати, і далі день піде як по маслу.

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