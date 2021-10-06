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Не буди, вб’є: три знаки Зодіаку, які вранці перебувають у поганому настрої

Автор
Анна Барабан
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Знака зодіаку, у яких вранці поганий настрій
Знака зодіаку, у яких вранці поганий настрій

Цих трьох знаків краще не турбувати відразу після пробудження.

Ранок — це завжди важко (якщо не брати до уваги ранній підйом кудись в подорож звичайно). Однак є три знака Зодіаку, яким це дається з ще більшою працею. Астрологи попереджають, до цієї трійці з самого ранку краще не підходити: вони дуже роздратовані, злі і без настрою.

Лев

Люди, народжені під цим знаком, дуже люблять поспати і ранкові підйоми це зовсім не про них. Тому, якщо Ви вирішили розбудити Левеня з раннього ранку, готуйтеся бути винуватим у всіх смертних гріхах. Представникам цього знака потрібен час, щоб прийти в себе, годин так десь до 11.

Водолій

Цей знак Зодіаку найбільше ненавидить примус, тому змушувати себе вставати вранці це дня них катування. Однак через те, що Водолії не люблять проявляти слабкість, вони наперекір собі все ж підіймаються з ліжка. Але від цього вони і злі. Зачекайте поки Водолії заспокояться, перш ніж говорити з ними вранці.

Риби

Це ще ті любителі поніжитися в ліжку. Замріяні й романтичні Риби погано переносять примус та обмеження, тому дзвінок будильника — це справжній кошмар для них. Якщо Рибам все ж довелося встати раніше, дайте їм трохи побурчати, і далі день піде як по маслу.

Раніше, астрологи розповіли, яким знакам Зодіаку пощастить на любовному фронті в жовтні 2021 року.

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#Гороскоп #Знаки зодіаку #Зодіак
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