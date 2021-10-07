Коли Покровська поминальна субота у 2021 році: традиції і заборони цього дня
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Поминальна субота — день особливого поминання покійних.
У суботу, 9 жовтня, напередодні свята Покрови Пресвятої Богородиці, в православному світі заведено поминати покійних. Поминальна субота перед цим святом називається Покровською батьківською суботою.
Батьківські суботи — це особливі дні, які діють в православ’ї. У таку суботу рекомендується відвідати храм і помолитися за душі померлих родичів, друзів, знайомих, поставивши свічку за упокій, а потім сходити на кладовище.
Православні вірять, що душі померлих відвідують їх, тому поминальну вечерю краще приготувати вдома.
Що не можна робити в Покровську батьківську суботу:
- Не можна поминати померлих поганим словом або погано думати про них.
- Не варто поминати покійних алкоголем.
- Не можна побиватися за померлим.
- Не можна працювати.
- Не можна замовляти панахиду для самогубців.
- Не можна свариться, плакати, лихословити і бажати зла.
Раніше "Телеграф" повідомляв, які церковні і державні свята відзначаються в жовтні 2021 року.
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