Коли Покровська поминальна субота у 2021 році: традиції і заборони цього дня

Поминальна субота — день особливого поминання покійних.

У суботу, 9 жовтня, напередодні свята Покрови Пресвятої Богородиці, в православному світі заведено поминати покійних. Поминальна субота перед цим святом називається Покровською батьківською суботою.

Батьківські суботи — це особливі дні, які діють в православ’ї. У таку суботу рекомендується відвідати храм і помолитися за душі померлих родичів, друзів, знайомих, поставивши свічку за упокій, а потім сходити на кладовище.

Православні вірять, що душі померлих відвідують їх, тому поминальну вечерю краще приготувати вдома.

Що не можна робити в Покровську батьківську суботу:

Не можна поминати померлих поганим словом або погано думати про них.

Не варто поминати покійних алкоголем.

Не можна побиватися за померлим.

Не можна працювати.

Не можна замовляти панахиду для самогубців.

Не можна свариться, плакати, лихословити і бажати зла.

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