Астрологи назвали трійку знаків Зодіаку, на яких в жовтні чекають невдачі

Якщо вжити превентивних заходів, проблем можна буде уникнути.

Часом зірки бувають до нас прихильні, і тоді на нас чекає успіх як в роботі, так і на особистому фронті. А іноді зірки від нас відвертаються, і тоді нам доведеться долати деякі труднощі. Астрологи назвали три знаки Зодіаку, яким доведеться переживать невдачі у жовтні.

Овен

Овна ризик неприємностей може наздогнати під кінець місяця. На щастя, ці проблеми не будуть стосуватися вашого здоров’я. Швидше за все, це будуть дрібні сімейні негаразди, які ви зможете вирішити, якщо приборкаєте свій характер.

Лев

Лев в жовтні буде схильний до тривожності і стресу, що негативно може позначитися на його здоров’ї. Якщо ви не навчитеся володіти собою, то цілком здатні дійти навіть до нервового зриву. При цьому більшість ваших проблем придумані вами ж самими. Постарайтеся не роздувати з мухи слона і перемикатися на позитивні моменти.

Водолій

А ось Водоліям в жовтні потрібно серйозно подбати про своє здоров’я, інакше несподівана хвороба може надовго вибити вас з колії. Не забувайте про профілактичні заходи, і тоді вам вдасться уникнути серйозних проблем.

Раніше "Телеграф" писав, на які знаки Зодіаку в жовтні буде чекати успіх.