Рус

Вони нестерпні: трійка знаків Зодіаку з найскладнішим характером

Автор
Ольга Броскова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
76
Найбільш нестерпні знаки Новина оновлена 07 жовтня 2021, 11:59
Найбільш нестерпні знаки

Ці знаки мстиві і норовливі.

Одні знаки Зодіаку за своєю природою поступливі і м’які, інших же навколишні вважають за краще обходити десятою дорогою, щоб не потрапити до них під роздачу. З ким із знаків Зодіаку найскладніше, розповідають астрологи.

1 місце — Скорпіон

Скорпіон, мабуть, найпідступніший і найзловісніший знак Зодіаку. Вони завжди домагаються того, чого хочуть завдяки своїй жорсткості. Представники цього знака готові до будь-яких викликів і складнощів. Скорпіони — дуже сильні особистості. Якщо одного разу ви потрапили в їх пута, то вже навіки будете їх рабом. При цьому вони дуже мстиві і зроблять все, щоб ви отримали по заслугах, якщо вважатимуть, що їх образили.

2 місце — Овен

Овни не в міру емоційні люди. Вони швидко спалахують, і за 15 хвилин здатні зруйнувати те, що ви з ними спільно будували роками. Це відноситься як до особистого життя, так і до робочих проектів. Овни ніколи не визнають, що вони не праві і будуть гнути свою лінію до кінця. У стосунках з цим знаком пристрасті будуть кипіти постійно.

3 місце — Близнюки

Близнюки — дуже непосидючий знак, їх постійно кудись тягне, вони не можуть сидіти на місці. Думка оточуючих для них абсолютно нічого не означає. Вони чинять тільки так, як хочуть самі і ніяк інакше.

Раніше "Телеграф" назвав знаки Зодіаку, яких в жовтні буде чекати успіх.

Теги:
#Гороскоп #Астролог #Знаки
Дмитро Разумков покинув пост спікера Ради під оплески
Політика
Рада відправила Разумкова у відставку: ексклюзивні фото, як це було
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Дмитро Разумков покинув пост спікера Ради під оплески
Рада відправила Разумкова у відставку: ексклюзивні фото, як це було
Дата публікації
Категорія
Кількість хворих на коронавірус продовжує зростати.
Вперше майже за півроку в Україні більше 15 тисяч нових хворих на COVID-19: де найбільше
Дата публікації
Категорія
Дмитро Разумков у Верховній Раді
Разумков перед голосуванням за відставку згадав обіцянки Зеленського і викликав оплески (відео)
Дата публікації
Категорія
ТОП-10 всесвітньо відомих українців
Від Кличків до Вєрки Сердючки: завдяки кому у світі знають про Україну (інфографіка)
Дата публікації
Категорія
Зростання цін на газ порівняльної з минулим днем склав 15%
У рекордних цін на газ є конкретні причини: що сталося і як це позначиться на Україні