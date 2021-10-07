Вони нестерпні: трійка знаків Зодіаку з найскладнішим характером

Ці знаки мстиві і норовливі.

Одні знаки Зодіаку за своєю природою поступливі і м’які, інших же навколишні вважають за краще обходити десятою дорогою, щоб не потрапити до них під роздачу. З ким із знаків Зодіаку найскладніше, розповідають астрологи.

1 місце — Скорпіон

Скорпіон, мабуть, найпідступніший і найзловісніший знак Зодіаку. Вони завжди домагаються того, чого хочуть завдяки своїй жорсткості. Представники цього знака готові до будь-яких викликів і складнощів. Скорпіони — дуже сильні особистості. Якщо одного разу ви потрапили в їх пута, то вже навіки будете їх рабом. При цьому вони дуже мстиві і зроблять все, щоб ви отримали по заслугах, якщо вважатимуть, що їх образили.

Читайте також: Категорія Гороскоп Ну бісять! Три знака Зодіаку, які викликають роздратування Ці знаки не можуть знайти спільну мову з оточуючими

2 місце — Овен

Овни не в міру емоційні люди. Вони швидко спалахують, і за 15 хвилин здатні зруйнувати те, що ви з ними спільно будували роками. Це відноситься як до особистого життя, так і до робочих проектів. Овни ніколи не визнають, що вони не праві і будуть гнути свою лінію до кінця. У стосунках з цим знаком пристрасті будуть кипіти постійно.

3 місце — Близнюки

Близнюки — дуже непосидючий знак, їх постійно кудись тягне, вони не можуть сидіти на місці. Думка оточуючих для них абсолютно нічого не означає. Вони чинять тільки так, як хочуть самі і ніяк інакше.

Раніше "Телеграф" назвав знаки Зодіаку, яких в жовтні буде чекати успіх.